Que horas é Presbyterian Blue Hose vs South Carolina Gamecocks ?: Canal de TV, onde assistir online, programação

Loucura de março começou com um estrondo, com o Mangueira Azul Presbiteriana perfurando seu ingresso para enfrentar o Gamecocks da Carolina do Sul na primeira rodada do NCAATorneio Feminino.

presbiteriano alcançou uma vitória apertada por 49-42 no Primeiros Quatro sobre o Pioneiros do Sagrado Coraçãograças ao excelente desempenho do guarda Mara Neiraque contribuiu com 14 pontos, seis rebotes e seis assistências em 39 minutos no solo.

Que dia é o Presbyterian Blue Hose vs South Carolina Gamecocks?

O Mangueira Azul terão dois dias de folga após a vitória sobre o Pioneiros se recuperar e enfrentar o cabeça-de-chave número um do grupo Albany 1, o Galos de guerraesse Sexta-feira, 22 de março.

O jogo não parecerá fácil para presbiterianomas a vitória sobre Coração Sagrado pode ser a motivação que precisa para enfrentar o favorito do grupo e, ainda por cima, como visitante.

Onde está o Presbyterian Blue Hose vs South Carolina Gamecocks?

Como semente superior, o Galos de guerra têm o direito de receber os dois primeiros jogos em sua casa, Colonial Life Arena em Columbia, SC. A arena tem capacidade para 18.000 espectadores e é a oitava maior arena em um campus universitário nos EUA.

Horário de início do Presbyterian Blue Hose x South Carolina Gamecocks

O duelo começará às 14h00 horário do leste dos EUA (11h PT, 13h CT), a rede ESPN transmitirá a partida. Se Carolina do Sul atende às previsões e bate presbiterianoeles enfrentarão o vencedor entre o Saltos de alcatrão da Carolina do Norte e a Espartanos do estado de Michigan no segundo turno.