Que horas é Rozenstruik x Gaziev e onde assistir a luta do UFC no sábado?

Jairzinho Rozenstruik and Shamil Gaziev serão a atração principal do evento principal do UFC retorne a Las Vegas neste fim de semana.

arbusto de rosastambém conhecido como Biggi Boy, é o primeiro atleta suriname a competir dentro do octógono.

O lutador peso pesado de 35 anos expressou uma mistura de orgulho e pressão, sentindo o peso de ser um modelo para a próxima geração de artistas marciais mistos.

Apesar de enfrentar adversários de primeira linha como Francis Ngannou, Ciryl Gane, Curtis Blaydes, Alexander Volkov, e mais recentemente Almeida, arbusto de rosas continua otimista.

Ele acredita no potencial do peso pesado e está motivado para mudar a situação, a começar pela próxima luta contra Gaziev.

Como Gaziev chegou a essa luta de alto nível tão rapidamente?

Gaziev, um membro invicto do Série de Concorrentes da Classe de 2023 de Dana White, ganhou seu contrato com o UFC em setembro. Ele fez uma rápida reviravolta para estrear no UFC 296, onde garantiu uma vitória por nocaute no segundo round sobre Martin Budayque entrou na luta com uma sequência de 12 vitórias consecutivas.

Agora, Gaziev se encontra na luta principal de apenas sua segunda aparição no UFC. arbusto de rosas está ansioso para testar A coragem de Gaziev e espera encerrar a noite com um retorno à coluna das vitórias.

Quando será a luta?

A luta entre Jairzinho Rozenstruik and Shamil Gaziev está programado para começar às 16h (horário do leste dos EUA) no sábado, 2 de março, no UFC Apex em Las Vegas, Nevada.

As preliminares começam às 13h30 ET, e o card principal começa às 16h ET.

Onde você pode assistir Rozenstruik x Gaziev nos Estados Unidos?

Você pode acompanhar toda a emoção no ESPN+.

Agendar

Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev, luta principal do UFC Fight Night

Sábado, 2 de março, a partir das 16h (horário do leste dos EUA)

UFC Apex, Las Vegas, Nevada