Que manhã incrível: Reação a Alexandre Pantoja x Steve Erceg, retorno de José Aldo no UFC 301

Com o UFC 299 e o UFC 300 sendo cartas de luta absolutamente empilhadas no papel, muitos se perguntavam o que aconteceria no UFC 301 em maio, que servirá como o retorno da promoção ao Brasil. No último fim de semana, foi anunciado que Alexandre Pantoja defenderá o título dos moscas contra Steve Erceg, e também foi revelado que José Aldo encerraria sua aposentadoria no MMA para enfrentar Jonathan Martinez – e as duas lutas certamente fizeram a comunidade do MMA falar.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage aos cartões, às reações dos fãs e às oportunidades gigantescas para Erceg e Martinez. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem se o UFC deve ou não mover Charles Oliveira x Arman Tsarukyan do UFC 300 para o UFC 301, Alex Pereira potencialmente fazendo uma reviravolta rápida para o pay-per-view de maio se ele sair da luta contra Jamahal Hill ileso, os próximos três eventos do UFC como abertura do megaevento de 13 de abril, como seria o UFC 302 e muito mais.

