Que manhã incrível: Reação a Robert Whittaker x Khamzat Chimaev como atração principal do UFC Arábia Saudita

O CEO do UFC, Dana White, fez um grande anúncio na noite de quarta-feira ao revelar cinco lutas para o próximo card do UFC Arábia Saudita em 22 de junho, incluindo a luta principal dos médios entre o ex-campeão Robert Whittaker e o invicto Khamzat Chimaev. Esta foi a decisão certa?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage ao confronto Whittaker x Chimaev, por que foi um matchmaking tremendo, o que está em jogo e o que isso significa para Sean Strickland, Paulo Costa e outros grandes nomes da divisão. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem as principais lutas do UFC 300, o relacionamento de Dana White com a mídia, o que poderia ser a manchete do UFC 302, a luta Jailton Almeida x Alexander Volkov sendo cancelada com Volkov agora enfrentando Sergei Pavlovich na Arábia Saudita e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

