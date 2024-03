Que manhã incrível: Sean Strickland ou Israel Adesanya deveriam ser os próximos a lutar pelo título de Dricus Du Plessis?

A divisão dos médios do UFC está fascinante no momento, principalmente com a adição de Robert Whittaker x Khamzat Chimaev na luta principal do UFC Arábia Saudita, em junho. A partir de agora, a primeira defesa do título do novo campeão Dricus Du Plessis não está alinhada, mas ele deveria enfrentar o próximo rival Israel Adesanya, ou o homem que deu a Du Plessis sua luta mais difícil até agora em Sean Strickland?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a imagem do título dos médios, por que a palavra “merece” deveria ser limitada do vocabulário dos fãs do UFC e qual lutador tem as melhores chances de ser Du Plessis. próximo adversário. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o relacionamento de Dana White com a mídia do MMA, a entrada no espaço do MMA, a luta principal do UFC Atlantic City entre Erin Blanchfield e Manon Fiorot e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.