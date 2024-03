Que manhã: Quem Islam Makhachev e Ilia Topuria enfrentarão nas próximas defesas de título?

Com grandes lutas no horizonte – mais notavelmente a luta pelo título “BMF” do UFC 300 entre Justin Gaethje e Max Holloway – isso leva a muitas questões sobre quem o campeão dos leves Islam Makhachev e o novo campeão dos penas Ilia Topuria enfrentarão quando colocarem seus títulos em jogo em suas próximas saídas.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting discute o que poderia ser o próximo para ambos os campeões, e se a luta entre Dustin Poirier e Benoit Saint Denis poderia desempenhar um papel na determinação do próximo oponente de Makhachev. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o UFC Vegas 87, o UFC APEX como arena do Fight Night para a promoção, contra quem Alexandre Pantoja poderia defender seu título peso mosca no UFC 301 se Muhammad Mokaev perder para Alex Perez no sábado e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.