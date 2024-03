Que manhã: Será que finalmente teremos Conor McGregor x Michael Chandler neste verão?

Conor McGregor parece bastante confiante de que seu retorno ao octógono acontecerá neste verão contra Michael Chandler, mas certamente é justo que os fãs hesitem em ficar muito animados, já que essa luta já vem sendo provocada há algum tempo.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage à entrevista de McGregor com Ariel Helwani no The MMA Hour e se os níveis de confiança aumentaram em relação ao retorno de McGregor nos próximos meses. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o que acontecerá se McGregor entrar na agência gratuita e que tipo de impacto isso poderia causar, o que o PFL deveria fazer se isso acontecer, o futuro dos contratos dos lutadores do UFC após a resolução dos processos antitruste, se o pagamento dos lutadores mudará a qualquer momento em breve, como será o proposto evento pay-per-view do PFL com a estreia promocional de Francis Ngannou em termos de quantas compras ele poderá fazer e muito mais.

