Que propostas de Empréstimo Estudantil têm os candidatos participantes da Super Terça 2024?

AAlém da imigração, a questão da educação preocupa muito os eleitores na hora de votar, devido à divisão de opiniões entre democratas e republicanos. Enquanto Administração de Joe Biden tomou medidas para proporcionar alívio aos estudantes mutuários, a Suprema Corte posteriormente anulou seu plano de perdão.

Aproveitando esta conjuntura, os candidatos republicanos, liderados por Donald Trumpacusam-no de ter errado ao tentar cancelar até 20 mil dólares em dívidas estudantis de uma ampla faixa de mutuários dos EUA, apesar de a maioria da população concordar com o plano de perdão.

No entanto, a posição republicana é que é necessária uma abordagem diferente aos empréstimos estudantis e ao custo do ensino superior. A questão não é menor, pois envolve dívidas, um total estimado de 1,7 biliões de dólares em dívidas estudantis detidas por mais de 40 milhões de americanos.

Joe Biden

O presidente, como candidato presidencial virtual dos Democratas, tomou outras medidas de alívio: os primeiros representantes republicanos lançaram um plano de reembolso mais generoso no início deste ano, o que atraiu a ira dos republicanos. Sua administração também amortizou US$ 127 bilhões em dívidas estudantis de 3,6 milhões de mutuários e está atualmente tentando outro perdão massivo de dívidas estudantis.

No total, o Administração Biden conseguiu eliminar quase US$ 132 bilhões em dívidas estudantis de mais de 3 milhões de pessoas usando a autoridade existente. O problema é que a dívida pendente dos estudantes ultrapassa 1,6 biliões de dólares e impõe uma carga fiscal muito pesada aos cidadãos que estão a pagar outras dívidas, como hipotecas, cartões de crédito ou empréstimos para aquisição de automóveis.

O saldo médio do empréstimo após a formatura triplicou desde a década de 1990, de US$ 10.000 para US$ 30.000. Embora cerca de 7% dos mutuários de empréstimos estudantis tenham agora mais de US$ 100.000 em dívidas.

Donald Trump

Ex-presidente Trump propõe abordar os custos da faculdade com uma instituição inteiramente nova. O republicano disse que, se vencer, iniciará uma “revolução no ensino superior” com uma universidade online gratuita chamada American Academy, que estará disponível para qualquer americano gratuitamente e em nível mundial.

Este projeto seria financiado por impostos, multas e ações judiciais cobradas de “dotações universitárias privadas excessivamente grandes.”

Além disso, durante a sua administração foi aprovada uma disposição que tributava as dotações em universidades privadas com activos de pelo menos 500.000 dólares por aluno. Finalmente, a sua proposta para a Academia Americana também visa abordar as críticas da guerra cultural aos campi universitários vindas da direita e de outros líderes republicanos.

“Gastamos mais dinheiro no ensino superior do que qualquer outro país e, no entanto, eles estão a transformar os nossos estudantes em comunistas e simpatizantes de muitas, muitas dimensões diferentes. Trunfo disse em um comunicado.

Nikki Haley

Por sua vez, o ex- Governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley propõe medidas para não acumular juros enquanto os mutuários ainda frequentam as aulas:

“Não coloque juros no empréstimo até a pessoa terminar os estudos, porque se pegar emprestado no primeiro ano já está acumulando mais juros e o valor fica cada vez maior”, explicou.

Mas a questão não apareceu com destaque no discurso que proferiu em setembro. Nesse mesmo discurso ele criticou o esforço de Biden perdoar empréstimos, mas por outro lado não falou muito sobre o assunto.