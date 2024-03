Que tipo de câncer Kate Middleton tem? Tudo o que sabemos até agora

Rfãs fiéis ficaram arrasados ​​com a notícia de que Kate Middleton foi diagnosticada com câncer depois que ela fez o anúncio na sexta-feira para acabar com as especulações sobre a saúde dela.

Durante várias semanas, a Internet foi palco de dezenas de teorias da conspiração sobre a Princesa de Gales e a sua potencial morte desde então. submetido a uma cirurgia abdominal em janeiro.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

O homem de 42 anos quis esclarecer as coisas, revelando que, depois de passar por mais exames, os médicos descobriram ela tinha câncer e precisava de tratamento preventivo.

Em um vídeo de dois minutos divulgado na sexta-feira por meio de sua conta oficial de mídia social no X, o Princesa de Gales confirmou que ela começou seu primeiro curso de tratamento.

“A cirurgia foi bem-sucedida. No entanto, os testes após a operação revelaram a presença de câncer”, Kate disse em um comunicado gravado.

“Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento.”

Ao descrever as dificuldades que ela experimentou durante sua recuperação, Middletonnão divulgou que tipo de câncer ela tinha foi diagnosticado – e isso permanece um mistério, dados os vários tipos de câncer que são conhecidos.

O facto de poder ser tratado será um alívio para os entusiastas da realeza, embora tenha ficado claro que houve uma mudança perceptível no A aparência de Kate No vídeo.

Kate agradece a sua família

Kate prestou homenagem ao marido Guilherme, o Príncipe de Galese a mãe de três filhos admitiu que foi um momento difícil para a família depois de saber de sua condição.

“É claro que isso foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família”, acrescentou ela.

O Princesa de Gales acrescentou que precisava de tempo para aceitar a notícia e contar aos filhos Príncipe George, 10, Princesa Charlotte, 8, e Príncipe Louis, 5antes de informar o mundo.

O vídeo foi filmado em Windsor na quarta-feira, e o lançamento coincidiu com o dia Os três filhos de William e Kate começar as férias escolares da Páscoa.

O atraso prolongado do seu anúncio contrasta directamente com Rei Carlosque foi aberto sobre seu diagnóstico de câncer depois de ser tratado de um aumento da próstata.

Palácio de Kensington disse que não retomaria seus deveres reais até depois da Páscoa, mas isso agora pode ser adiado se ela continuar fazendo quimioterapia.

Kate e suas recentes preocupações com a saúde

Kate foi vista pela última vez em um noivado real no Natal, quando foi vista frequentando a igreja com o resto de sua família em Sandringham.

Depois disso, ela foi internada no hospital por duas semanas em janeiro. Era esperado que ela não retornasse às funções oficiais até depois da Páscoa.

Ela não revelou sua condição médica na época, o que gerou muitas especulações sobre sua saúde. Essas perguntas foram amplificadas depois que ela lançou um foto de família para comemorar o Dia das Mães.

A foto, que incluía seus três filhos, foi retirada por seis agências depois de ter sido alterada digitalmente. Kate mais tarde pediu desculpas pela edição da imagem, e o original nunca foi lançado.

Ela foi então vista em uma loja de fazenda em Windsor, com alguns alegando que ela havia sido substituída por um dublê.