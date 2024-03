‘Que tipo de cheque?’: Confusão, medo e curiosidade dos lutadores atendem a acordo de ação coletiva de US$ 335 milhões do UFC

Houve confusão, medo e curiosidade por parte dos lutadores contatados para saber sua reação à notícia de um acordo de US$ 335 milhões na ação coletiva do UFC. Eles tinham tantas perguntas quanto respostas.

“Isso é interessante”, disse um.

“Ainda não sei nada sobre isso”, disse outro.

“Você já viu o [Chappelle’s Show] esquete onde ele diz: ‘Eu imploro o quinto!’”, disse outro.

“Que tipo de cheque??” disse um quarto.

Para aqueles que comentaram publicamente nas redes sociais, a reação foi de decepção silenciosa. O ex-peso pesado do UFC Brendan Schaub classificou o acordo como uma “grande vitória” para o UFC, cujas receitas em 2023 ultrapassaram US$ 1,3 bilhão. O ex-leve peso leve do UFC David Michaud brincou sobre estar ansioso por um pequeno pagamento, o resultado mais comum para a maioria das pessoas envolvidas em uma ação coletiva sem muita palavra a dizer sobre o assunto.

Pelo menos um lutador pediu que seu nome não aparecesse em nenhuma matéria. Em geral, quanto mais próximo o lutador estava dos negócios atuais do UFC, mais preocupado ele ficava em falar fora de hora. Vários não sabiam se haviam recebido um aviso pelo correio dos advogados dos lutadores dando-lhes a opção de desistir do processo.

Dan Hardy, ex-desafiante ao título dos meio-médios cujo mandato no UFC terminou dramaticamente em 2021, consideraria qualquer acordo “um belo presente para mim no UFC 111”, onde disse que saiu com US$ 5.400 para lutar contra o então campeão Georges St. Pedro. Mas ele estava receoso de que o acordo perdesse uma oportunidade maior de mudar a forma como a promoção faz negócios.

“É claro que houve algum progresso, mas o fato de ter havido um acordo financeiro me sugere que o UFC conseguiu o que queria ao manter o controle de seus contratos”, disse Hardy.

“A primeira coisa que pensei foi: ‘Ah, é mesmo? Está acordado.’ O UFC sempre tem uma quantia de dinheiro que pode investir. Cada vez que alguém falava em montar um sindicato de lutadores, eles desapareciam em um escritório, saíam com um cheque no bolso e nunca mais falavam nada. Espero que não seja o caso aqui.

“Estou aqui pelo MMA e sei que muitos dos envolvidos nessa ação coletiva também estão. Espero que eles tenham se mantido firmes e pelo menos conseguido mudar alguma coisa para o futuro, em vez de resolver o que já aconteceu.”

Outros, como o ex-peso pesado do UFC Ben Rothwell, suspeitaram abertamente das motivações do acordo. Os números de danos que foram originalmente cogitados no início do caso – uma faixa baixa de US$ 860 bilhões a uma faixa alta de US$ 1,6 bilhão, segundo estimativa de um especialista – deixaram-no com a impressão de que alguém havia feito um acordo amoroso.

“É uma merda, porque deveriam ter sido bilhões”, disse ele. “300 milhões de dólares? Você está brincando comigo? Que piada. Sinto que há um acordo secreto. Eu sinto que Cung Le e aqueles caras foram pagos adicionalmente. Essa é a única coisa que faz sentido para mim.”

O valor de US$ 335 milhões foi, na verdade, cerca de US$ 35 milhões a menos do que um economista estimou o pagamento potencial do UFC se o caso fosse resolvido fora dos tribunais, de acordo com o New York Times. Embora os valores iniciais dos danos potenciais tenham sido amplamente divulgados, o valor final teria sido decidido em julgamento – a menos que as partes chegassem a um acordo.

O duas vezes desafiante ao título dos leves do UFC, Gray Maynard, um crítico ferrenho das práticas de negócios do UFC, estava preparado para o número por meio de uma conversa com o repórter antitruste de longa data John Nash, que deu uma estimativa semelhante à do The Times. Sua decepção foi não ver mais destaque na forma como os lutadores foram tratados durante sua passagem pelo octógono.

“Eu meio que gostaria que fosse a julgamento, porque muitas coisas teriam sido reveladas”, disse ele. “Não está realmente sendo divulgado. Acho que um julgamento teria recebido muito mais publicidade.”

Houve outros lutadores que, embora não tenham optado por não participar do processo, simpatizaram com os dois lados da discussão, argumentando que embora alguns lutadores possam ter sido maltratados, eles também optaram por aceitar o pagamento oferecido pelo UFC para lutar em o octógono.

“Deixe-me lembrar, pessoal, este é um exército voluntário”, disse o ex-meio-médio do UFC Jake Ellenberger. “Você não precisa lutar. Você sabe no que está se metendo. Eu só posso falar por mim. Sempre fui muito bem tratado e hoje tenho um ótimo relacionamento com eles.”

E para lutadores como Urijah Faber, quatro vezes desafiante ao título do UFC, que se beneficiou enormemente da máquina promocional do UFC como competidor e treinador, o dinheiro potencial de um acordo era secundário em relação aos negócios que sustentavam seu estilo de vida atual.

“Não há dúvida de que sinto que, em minha carreira, deveria ter recebido muito mais dinheiro”, disse Faber. “Não fui pressionado pelo que foi feito – estava apenas operando com base no que tínhamos na época. Decidi concentrar meu tempo, energia e esforço em seguir em frente com o que tenho, e se eu conseguir dar um empurrãozinho em cima disso, será ótimo.

“Eu respeito e sinto pelos caras que dedicaram seu tempo e esforço para conseguir isso. Essa foi uma situação de verdadeiro mártir, então parabéns para eles, e espero que consigam mais. Mas vou continuar pensando no futuro e me concentrando em construir o que estou fazendo, seja o negócio da família ou o jogo de luta.”

Detalhes sobre o acordo, incluindo quanto os advogados recebem e como o dinheiro é distribuído aos lutadores elegíveis, deverão ser revelados nos próximos 45 a 60 dias, quando um acordo formal for apresentado ao tribunal. Os combatentes têm o direito de contestar o acordo final, embora seja improvável que algumas objeções anulem a maioria no tribunal.

Uma coisa fica bastante clara à medida que a próxima fase do processo avança: os negócios como o UFC e os lutadores sabem que continuarão ininterruptos. Pode haver ou não alterações na forma como a promoção faz negócios. O preço exigido pelos demandantes, embora na casa das centenas de milhões, representa uma pequena fração das receitas que o UFC obtém apenas com seus contratos de televisão.

Portanto, a maior dúvida da maioria dos lutadores que ainda digeriam a notícia era: por que e agora? Talvez a única resposta possível tenha vindo de Nate Quarry, um dos vários demandantes citados na ação original movida há 10 anos. O ex-desafiante ao título dos médios do UFC teve um lugar na primeira fila para todos os desenvolvimentos do caso. Na sua opinião, o acordo era o melhor acordo possível numa mesa de negociações com muitas opções arriscadas.

Mudar as práticas comerciais do UFC por meio de ordem judicial ou medida cautelar era muito mais difícil do que muitos poderiam imaginar, indicou ele.

“Não, não conseguimos tudo o que queríamos”, escreveu Quarry no Reddit. “Nosso objetivo o tempo todo era mudar o esporte. No entanto, tivemos alguns atrasos com os quais tivemos que lidar. E para obter medida cautelar, ou seja, mudar o esporte, teríamos que abrir novamente ambos os processos e combiná-los, passar pela descoberta novamente, retomar os depoimentos, um atraso de cerca de cinco anos e então esperar que obtivessemos o status de ação coletiva novamente. Estaríamos esperando mais dez anos apenas para estar onde estamos hoje, sem nenhuma garantia de ganhar qualquer quantia punitiva de mudança cautelar.

“Como eu disse, pesando todos os resultados possíveis, este pareceu o melhor resultado. Não estamos cumprimentando um ao outro. Mas estamos satisfeitos porque muitos combatentes receberão alguma compensação por serem mal pagos. Gostaria que pudéssemos ter feito mais.

“Com o tempo poderei falar mais a fundo sobre tudo isso, mas por enquanto, peço desculpas, é só isso.

“Sempre haverá críticos e detratores e minha resposta é sempre a mesma. Acha que poderia ter feito melhor? Mostre-me como. Entre no ringue.

“Depois da minha derrota na luta pelo título, um amigo me enviou isto, e é como vejo todas as críticas hoje em dia: ‘não é o crítico que conta; não o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das ações poderia tê-las feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado por poeira, suor e sangue; quem se esforça valentemente; quem erra, quem falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha; mas quem realmente se esforça para realizar as ações; quem conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções; quem se dedica a uma causa nobre; que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de grandes realizações, e que, na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos fracassa enquanto ousa muito, de modo que seu lugar nunca será com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota .’ Theodore Roosevelt

“É muito fácil sentar-se em lugares baratos e criticar. Uma vez que você entra no ringue, uma vez que você prova seu próprio sangue, todo o seu mundo muda e você entende um pouco mais aqueles que tentam a grandeza. Mesmo quando eles ficam aquém.

“E para aqueles que estão torcendo por nós, obrigado pelo seu apoio. Não posso dizer muito mais do que isso. Obrigado. Não conseguimos tudo o que queríamos, mas poderemos ajudar alguns caras que estão sofrendo agora.”