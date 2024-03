‘Que vergonha’: profissionais reagem a Jairzinho Rozenstruik parando Shamil Gaziev entre os rounds do UFC Vegas 87

Jairzinho Rozenstruik não deu chance a Shamil Gaziev de ir longe em sua primeira luta principal do UFC.

A luta principal dos pesos pesados ​​de sábado terminou antes do início do quinto round, quando Gaziev, espancado e machucado, não conseguiu continuar após uma inspeção do árbitro Marc Goddard. O árbitro veterano se viu em uma discussão acalorada com a equipe de Gaziev, mas foi decidido que Gaziev estava tendo dificuldades de visão e a luta foi interrompida.

Foi a primeira derrota na carreira profissional de Gaziev e várias respostas nas redes sociais foram indelicadas, incluindo a do peso mosca do UFC Cody Durden, que escreveu: “Uau, que vergonha”. O ex-candidato meio-pesado Jimi Manuwa também fez uma crítica contundente ao final, escrevendo que “Ele disse que não consegue ver, mas o grandalhão desistiu ali”.

Outros elogiaram o desempenho de Rozenstruik e você pode ver as melhores reações das redes sociais ao evento principal do UFC Vegas 87 abaixo.

Nossa, que vergonha. -Cody Durden (@Cody_Durden) 2 de março de 2024

Ele disse que não consegue ver, mas o grandalhão desistiu ali. #ufcvegas – JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 2 de março de 2024

O fato de Gaziev estar lutando no evento principal em sua segunda luta na organização é realmente incrível – Rozenstruik mostrou que existem níveis#UFCVegas87 -Megan Anderson (@MeganAnderson) 2 de março de 2024

Parecia mais que ele simplesmente não achava que poderia mais vencer, em vez de seu olho realmente ser um problema. #UFCVegas87 -Alan Jouban (@AlanJouban) 2 de março de 2024

Eu já disse isso antes que esses árbitros não recebam crédito suficiente. Parada muito legal. #UFCVegas87 -Ode’ ⭕️sbourne (@OdeOsbourne) 2 de março de 2024