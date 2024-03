Quem é Aaron Taylor-Johnson, o novo James Bond para substituir Daniel Craig?

ÓAo longo das décadas, James Bond solidificou seu status como uma das sagas mais icônicas da história do cinema, cativando o público desde a sua criação em 1962. Com seis atores interpretando o agente 007 ao longo dos anos, Daniel Craig emergiu como destaque, deixando uma marca indelével na franquia com suas atuações notáveis.

As especulações giraram durante meses sobre quem seria o próximo James Bond, com Cillian Murphy inicialmente um pioneiro. No entanto, Murphy recusou a oferta, citando a idade como um fator. Em última análise, o manto será passado para o ator britânico Aaron Taylor-Johnson.

Quem é Aaron Taylor-Johnson?

Segundo relatos do The Sun, a oferta para retratar Bond foi estendida a Taylor-Johnsone a Eon Productions está aguardando ansiosamente sua resposta para iniciar a produção de um novo filme.

‘É uma grande decisão’, disse o produtor de James Bond Bárbara Brócolis disse à Variety em 2022.

“Não se trata apenas de escolher um papel. Trata-se de repensar totalmente sobre para onde estamos indo.

“Estou aqui celebrando um dos maiores atores do planeta, Daniel Craig.”

O ator de 33 anos, conhecido por seus papéis em “Vingadores: Era de Ultron”, “Animais Noturnos” e “Anna Karenina”, está pronto para assumir o papel icônico após sua carreira de sucesso em Hollywood, que inclui um Vitória no Globo de Ouro e duas indicações ao BAFTA.

A decisão de lançar Taylor-Johnson significa uma mudança significativa para a franquia. Assumindo de Daniel Craigque estrelou os últimos cinco filmes de Bond, não é pouca coisa, e Taylor-Johnson enfrenta o desafio de redefinir o personagem e ao mesmo tempo honrar seu rico legado.