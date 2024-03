Quem é Alaia Baldwin? A irmã mais velha de Hailey Bieber está se saindo mal e saindo de sua sombra

Feliz Balduíno foi preso na sexta-feira e nenhuma imprensa é ruim. Ela finalmente está saindo de sua irmã mais nova Hailey Bieberé a sombra. A filha mais velha do ator Stephen Baldwin e designer gráfico Kennya Baldwin em breve consideraremos este incidente como uma bênção disfarçada.

Nascida em 23 de janeiro de 1993, em Nyack, Nova York, Alaia está profundamente enraizada na indústria do entretenimento, com seu tio Alex Baldwin e seus primos também são figuras notáveis.

A jornada de Alaia até o centro das atenções começou com sua incursão na indústria da moda, assim como Hailey, mas também demonstrou um profundo compromisso com a defesa de direitos, especialmente no domínio da saúde.

Depois de ser diagnosticada com endometriose, uma doença dolorosa e muitas vezes esquecida, Alaia decidiu conscientizar e apoiar outras mulheres que sofrem da doença.

Em 2017, Alaia se casou com seu namorado de longa data, Andrew Aronowem uma cerimônia que reuniu a unida família e amigos de Baldwin para comemorar.

O que Alaia Baldwin fez?

De acordo com um boletim de ocorrência obtido por E! NewsAlaia foi presa no dia 24 de fevereiro na boate Elan em Savannah, Geórgia, sob a acusação de agressão simples, agressão simples, agressão e invasão criminosa. O relatório detalhou suas supostas interações com três funcionários do clube, incluindo seguranças Ian O’Neill e Colinas Jacintobem como barman Haleigh Cauley.

“O vídeo mostra claramente a Sra. Aronow agarrando e puxando o cabelo do Sr. O’Neill e batendo nos órgãos genitais do Sr. Hills”, conforme afirma o relatório policial.

O incidente aconteceu quando Alaia tentou entrar à força no banheiro trancado dos funcionários, apesar de ter sido instruída a usar o banheiro público. Imagens de segurança revelaram que, uma vez lá dentro, ela pediu alguns minutos para trocar o absorvente interno, o que foi concedido pelo barman. Porém, momentos depois, Alaia retirou o absorvente interno e jogou-o no barman antes de ser retirada da boate pelos seguranças.

“A Sra. Aronow afirmou que foi removida à força do clube”, continuou o relatório. “Ela inicialmente negou ter forçado a entrada no banheiro, apenas afirmando que precisava usar o banheiro para vomitar e trocar o absorvente interno. Ela também inicialmente negou ter jogado o absorvente usado na Sra. Cauley, mas depois afirmou que o jogou.”