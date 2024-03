Quem é Audi Crooks? Prodígio do estado de Iowa consegue marca de 40 pontos no retorno histórico do March Madness

Loucura de março está fazendo jus ao seu nome, especialmente no torneio feminino, depois que Iowa State conseguiu um dos maiores retornos em NCAA história – e eles tiveram o imparável Bandidos da Audi agradecer.

O calouro de 6 pés e 3 polegadas teve um desempenho estelar, marcando 40 pontos em uma exibição sensacional. Ela também fez um duplo-duplo, além de marcar 12 rebotes, o melhor do jogo, e liderar todos os jogadores com um par de bloqueios.

O 10º colocado do Maryland Terrapins liderou o 7º lugar do estado de Iowa no intervalo, quando os dois times foram para o vestiário com os Terrapins ainda liderando por 52-36. Mas Os bandidos e os ciclones não terminaram lá, enquanto eles montavam uma reação no segundo tempo para salvar suas esperanças no March Madness.

Bandidos assumiu a responsabilidade de fazer o trabalho duro, acumulando 22 pontos quando Iowa virou o jogo com um placar de 57-34 no segundo tempo – dando ao seu time uma Vitória por 93-86.

“No intervalo, treinador [Bill Fennelly] nos disse que o que fazemos depende de nós”, Bandidos disse depois do jogo. “A forma como isso vai cair, se é assim que queremos sair, isso depende de nós. O que acontece no chão é nossa responsabilidade.

“Eles não podem jogar por nós e foi apenas uma questão de orgulho saber que não estávamos jogando com nossas melhores habilidades e depois ir lá mostrar o que podemos fazer e fizemos isso.”

Quem é Audi Crooks?

Bandidos não é um jogador de basquete comum, tendo competido no atletismo e conquistado títulos estaduais no arremesso de peso e no disco no segundo ano. Mas parece que o futuro dela está destinado a estar na quadra.

Bandidos foi para Bishop Garrigan High em Algona, Iowa. Ao terminar o ensino médio, ela foi classificada em 57º lugar no HoopGurlz Recruiting espnW 100 de 2023.

Sua exibição ajudou Iowa a alcançar a segunda maior recuperação em um jogo do torneio da NCAA – apenas superada pela reviravolta de 21 pontos do Texas A&M contra Penn em 2017. Não foi apenas sua pontuação individual mais alta em um jogo, mas também acabou sendo O primeiro jogo do torneio da NCAA de Crooks.

E seu desempenho foi o melhor visto de uma estreante na NCAA em 25 anos, de acordo com Alexa Philippou da ESPN, e o segundo melhor da história, superado apenas por Os 43 pontos de Barbara Kennedy.