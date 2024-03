Quem é Elin Nordegren? Ex-mulher de Tiger Woods vive ‘sonho’ desde o divórcio do ícone do golfe

Bestar casado com Tiger Woods acabou não sendo tudo o que ela queria na vida, mas agora Elin Nordegren está prosperando após sua amarga separação e subsequente divórcio.

Já se passaram quase 15 anos desde que o escândalo de trapaça do americano abalou o mundo do golfe, com Bosque admitindo que traiu a esposa após o acidente com um único veículo perto da casa da família na Flórida.

Tiger Woods impressionado com a arrogância do filho Charlie Woods que pode ser melhor do que a dele

Bosque tiraram uma licença indefinida do golfe para tentar salvar o relacionamento, mas isso provou ser o começo do fim do casamento de seis anos.

A ex-modelo sueca pediu o divórcio e finalizou o processo em agosto de 2010, com Nordegren saindo com um enorme pagamento de US$ 100 milhões. Logo depois, ela comprou uma mansão de US$ 12 milhões na Flórida e a demoliu para construir sua própria casa.

E agora, a mulher de 44 anos está feliz e próspera em sua vida depois Bosquetendo encontrado o amor com seu novo marido, jogador aposentado da NFL Jordan Cameron.

Ela agora trabalha como conselheira de saúde mental e tem mais três filhos para cuidar, Zeta, Freya e Arthur. O ex-tight end, 35, também tem um filho, Tristãode um relacionamento anterior.

E parece que tudo está róseo no Nordegren-Cameron família, com a primeira a viver o seu “sonho mais doce” de uma casa cheia de família e de uma vida normal.

“Eline sempre quis uma família grande e adorei a ideia de uma casa cheia de crianças”, disse um amigo de Nordegrendisse à People na sexta-feira.

Qual é o relacionamento de Tiger Woods e Elin Nordegren agora?

Apesar de tudo o que aconteceu durante o relacionamento deles, Nordegren parece ter enterrado o sangue ruim após o divórcio.

Ela ainda mantém as coisas civilizadas com Bosque48, pelo bem de seus filhos, Sam16 anos e jogador de golfe iniciante Charlie15, com uma fonte familiar afirmando que os dois agora são amigos.

“Eles são amigos agora. Tudo o que aconteceu no passado ficou no passado”, disse a fonte à revista.

“Os dois decidiram ser adultos e fazer o que era melhor para as crianças. Então eles se dão muito bem. Tigre diz coisas realmente ótimas sobre Eline.

“Ele nunca reclama dela, nunca. As crianças amam os dois.”