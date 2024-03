Quem é Grace Beyers, a mulher que superou Caitlin Clark, e por que ela não se importa com a fama?

Caitlin Clark tem recebido elogios recentemente, enquanto a estrela do Iowa Hawkeye continua zombando dos recordes de longa data da NCAA, mas na verdade ela não tem o maior volume no basquete feminino, então quem é Grace Beyers? A mulher superando Clark? Por que ela está feliz por se tornar desconhecida?

Beyers tem uma fração da atenção que Clark tem enquanto joga no NAIA com o Universidade de Ciências da Saúde e FarmáciaLouis, Missouri, mas sua temporada chegou ao fim em 2 de março, quando ela perdeu nas semifinais do torneio da American Midwest Conference.

Apesar da derrota, ela ainda teve um desempenho excepcional ao somar 33 pontos. Curiosamente, isso elevou seus pontos em sua carreira universitária para 3.961. Clarkrecorde de 261 pontos, embora Clark recebeu todos os elogios por comparar a contagem com o Carcajus de Michigan em 15 de fevereiro.

Então Beyers é na verdade a atiradora mais letal do esporte, mas ela não se importa com a fama e não se incomoda com o fato de Clark estar recebendo mais atenção.

“Você sabe, o país inteiro está falando sobre como Caitlin Clark está melhorando o basquete feminino”, Beyers disse ao Hoje. “E só poder fazer algo na mesma vizinhança é especial.”

Ela acrescentou: “Ela tem tantas assistências e também consegue marcar muito bem, o que é uma semelhança entre os nossos dois jogos. Mas é o logo três, não sei como ela consegue!”

O que ela está estudando?

O Universidade de Ciências da Saúde e Farmácia pode lhe dar uma grande pista de que Beyers está no caminho da medicina e atualmente pretende dedicar sua vida a ajudar os outros.

Especificamente, ela estuda para obter um doutorado em farmácia, o que significa que ela veste um jaleco branco na maioria dos dias.

A razão para isso é seu avô que, quando estava com a saúde debilitada, foi muito ajudado por Beyers, pois ela ajudou a garantir que ele mantivesse o controle de seus medicamentos.

“Meu avô tomava vários medicamentos diferentes e, à medida que envelhecia, começou a lutar para aderir e tomar todos os medicamentos corretamente”, Beyer disse. “Então eu intervim e o ajudei a manter seus medicamentos organizados e apenas o ajudei um pouco mais com seus cuidados de saúde.

“E isso despertou meu interesse pela farmácia.”

Quem a inspirou?

BeyersOs pais reconheceram seu talento para arremessar basquete e decidiram empurrá-la para uma carreira no basquete antes de alertá-la de que ela deveria priorizar sua carreira em farmacologia, já que ela dura a vida toda, em vez de uma breve seção.

Ela também se inspira no avô, que era muito próximo dela e morreu devido a complicações de saúde no segundo ano, embora tenha conseguido vê-la praticar esportes de nível universitário.

Ele a inspirou a seguir a carreira médica e é por ele que ela continua, principalmente porque ele dirigiu seis horas para vê-la jogar no final de sua vida.

“Isso significa muito,” Beyers dito de forma simples, com muita emoção nessas quatro palavras.

Ela se juntará à NCAA?

Beyers não possui um acordo de nome, imagem e semelhança (NIL) pelo qual os atletas modernos obtêm um valor para entender como se comercializar e se valorizar depois que a NCAA foi criticada por tratar mal o início da faculdade.

Na sequência disso, Beyers disse que pensou na NCAA porque os negócios NIL podem valer milhões, mas que ela não se arrepende de ter escolhido ir para a NAIA.

“Sempre haverá esses pensamentos no fundo da minha mente” Beyers adicionado. “Mas não posso olhar para trás e pensar apenas nos ‘e se’ porque conquistei algo incrível na UHSP e nunca me arrependo da minha decisão de vir para cá.”

Ela observou ainda que sua carreira pode estar fora da América do Norte, possivelmente aludindo à Europa, já que ela pretende ser pioneira no futebol feminino em todo o mundo.

“Depois do próximo ano,” Beyers adicionado. “Se eu quiser desenvolver o basquete e jogar no exterior, aproveitarei isso.

“Mas eu também adoro farmácia e poderia continuar fazendo isso pelo resto da minha vida.”