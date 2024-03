Quem é Ippei Mizuhara? Tudo o que você precisa saber sobre o intérprete problemático de Shohei Ohtani

TO mundo do beisebol foi abalado na quarta-feira, quando surgiram notícias sobre um assunto preocupante que envolve Shohei Ohtani. Os advogados do duas vezes AL MVP alegaram que seu intérprete de longa data Ippei Mizuharaempenhado “roubo massivo” dos fundos da estrela para fazer apostas.

TikTok

De acordo com uma reportagem da ESPN, Mizuhara admitiu ao Los Angeles Dodgers que ele tem um vício em jogos de azar. O clube de futebol demitiu Mizuhara assim que a história estourou.

Quem é o intérprete de Shohei Ohtani?

Mizuhara tem 39 anos e nasceu em Tomakomai, Hokkaido, Japão. Ele se mudou para Los Angeles com sua família em 1991 e se formou na Universidade da Califórnia, Riverside.

Mizuhara trabalha como intérprete de japonês para inglês (e vice-versa) desde o final dos anos 2000. Depois de desempenhar um papel no Lutadores Hokkaido Nippon-Ham no Japão, Mizuhara conseguiu seu primeiro grande MLB trabalho como Intérprete pessoal de Ohtani assim que ele assinou com o Anjos de Los Angeles.

Mizuhara estava constantemente sob os holofotes devido à incapacidade ou falta de vontade de Ohtani de falar inglês. O intérprete pôde ser visto com Ohtani durante todas as entrevistas do jogador. Mizuhara desempenhou um papel crucial em ajudar Ohtani a se acostumar com seus companheiros de equipe que falam inglês e também ajudou seus companheiros no processo.

Ele se tornou o favorito dos fãs dos Angels, até ganhando um grande ovação durante as apresentações da estreia do time em casa toda temporada.

Naturalmente, Mizuhara seguiu Ohtani até os Dodgers assim que a mega-estrela assinou um grande acordo em dezembro. Mas a parceria deles chegou agora a um fim penoso.