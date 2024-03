Quem é Jenna Brandt? Tudo sobre a esposa de Brock Purdy e sua história de amor

Brock Purdy é uma das melhores histórias de azarão da NFL dos últimos tempos, mas depois que o quarterback do San Francisco 49ers sofreu um desgosto devastador no Super Bowl LVIII no Allegiant Stadium em Las Vegas, ele escolheu curar isso seria se casar com Jenna Brandt. Mas quem é ela?

A presença solidária de Brandt em Brock PurdyOs jogos de Raul mostram sua dedicação em apoiar a carreira do noivo no futebol profissional, para o qual foi convocado pela última vez em 2022.

Sua presença inabalável em 49ers‘ e seu apoio visível nas redes sociais comprovam seu compromisso em ser parte integrante da jornada de seu marido e ela teria desempenhado um papel importante em sua recuperação mental da perda.

Então, eles se casaram depois de ficarem noivos em julho de 2023, aproximadamente um ano após a reconciliação em 2022. A história deles é uma espécie de conto de fadas que os viu se conhecerem, se separarem e se encontrarem novamente, provando que o amor verdadeiro realmente existe para as pessoas encontrarem.

Como eles se conheceram?

Purdy e Brandt provavelmente se conheceram na Iowa State University, onde ambos eram estudantes. Como ambos frequentavam a mesma universidade e praticavam atletismo, podem ter se cruzado por meio de amigos em comum, aulas ou eventos relacionados às respectivas equipes esportivas.

Brandtenvolvimento de no voleibol no estado de Iowa e PurdyA carreira de jogadora no futebol pode ter permitido que eles se conhecessem e se conhecessem, mas após sua transferência para a University of Northern Iowa em dezembro de 2020, não está claro exatamente como eles se reconectaram após se formarem em 2022.

No entanto, dada a sua experiência partilhada no atletismo universitário e nos círculos sociais potencialmente sobrepostos, é plausível que mantivessem contacto ou se reconectassem através de amigos ou eventos em comum, mesmo depois de se formarem.

O que ela faz para viver?

Brandta ocupação atual não foi divulgada publicamente. No entanto, sua especialização em cinesiologia sugere um interesse em áreas relacionadas ao movimento humano e à ciência do exercício.

A Cinesiologia abrange várias disciplinas como biomecânica, anatomia, fisiologia, psicologia e controle motor para entender como o corpo se move e funciona durante diferentes atividades.

Os cinesiologistas aplicam esse conhecimento para melhorar o desempenho físico, prevenir lesões e melhorar o bem-estar geral por meio da prescrição de exercícios, programas de reabilitação e design ergonômico.

Eles trabalham em diversos ambientes, incluindo equipes esportivas, clínicas de reabilitação, academias de ginástica e instituições de pesquisa. A cinesiologia desempenha um papel vital no aperfeiçoamento dos padrões de movimento humano, melhorando o desempenho atlético e promovendo a saúde e a boa forma ao longo da vida.