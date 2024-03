Quem é Jeon Jong-seo? A atriz sul-coreana que se tornou viral em sua primeira apresentação para o Los Angeles Dodgers

Tele Los Angeles Dodgers iniciou sua temporada na MLB com uma vitória por 5-2 sobre o Padres de San Diego sobre Shohei Ohtaniestreia em seu novo clube, mas ele estava longe de ser a estrela de sua turnê na Coreia do Sul, pois Jeon Jong Seo roubou a cena com sua primeira apresentação, mas quem é a atriz e por que ela chamou a atenção?

O jogador de 29 anos montou para lançar o primeiro arremesso da organização dias antes do Dodgers iniciou sua campanha pelo primeiro título desde 2020 durante a Série de Seul, e três dias depois as esferas da mídia social online ainda estão vivas com a conversa de sua estreia.

Shohei Ohtani surpreende os fãs do Los Angeles Dodgers ao falar espanholTwitter

Mas não foi apenas o mundo online que ficou viciado como jogador de primeira base, Freddie Freemane jarro, Tyler Glasnowficaram completamente cativados pela mulher que usava calças justas para roubar a cena, pois não conseguiam tirar os olhos dela, então quem é ela?

Nascida em 1994, ela ganhou reconhecimento internacional por suas atuações em filmes e séries de televisão à medida que continua ganhando mais atenção, inclusive do público global.

Jong-seo fez sua estreia como atriz no aclamado filme de 2018, Burning, dirigido por Lee Chang Dong. Sua interpretação da enigmática personagem Hae-mi lhe rendeu elogios generalizados e várias indicações a prêmios, inclusive de Melhor Nova Atriz no Blue Dragon Film Awards, no Asian Film Awards e no Seoul Awards.

Após seu sucesso em Burning Jeon Jong Seo apareceu em vários projetos de cinema e televisão, solidificando sua reputação como atriz talentosa e versátil. Desde então, ela estrelou filmes como The Call (2020), bem como a série dramática de TV Snowdrop (2021), com aclamação da crítica.

E com a carreira ainda incipiente, ela já atrai muitos elogios de quem trabalhou com ela, com Chang-dong elogiando sua versatilidade em seus papéis.

“Ela é na verdade uma nova atriz,” Chang-dong disse ao The Hollywood Reporter. “E isto [Burning] foi sua primeira audição.

“Quando a vi, ela parecia ter uma sensação muito infantil de inocência, mas, ao mesmo tempo, carregava essa sensação de dualidade – como se algo muito maior estivesse do outro lado dessa inocência.”

Jong-seo teve papéis recentes no filme Ballerina (2023) da Netflix e estrelará a série de televisão de 2024 Casamento Impossível.

Dodgers vencem na noite de estreia

O Dodgers derrotou o Pais 5-2 graças a quatro corridas de Gavin Lux, James Outman, Max Muncy e Teoscar Hernandez em 20 de março no topo da oitava entrada no Gocheok Sky Dome.

Ohtani fez uma corrida na oitava de cinco rebatidas em sua estreia no azul.