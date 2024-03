Quem é Kent Babb? A técnica da LSU, Kim Mulkey, enfrenta o jornalista do Washington Post

euO técnico do SU Tigers, Kim Mulkey, ameaçou com ação legal contra o The Washington Post e o jornalista Kent Babb no sábado, alegando que ele e a publicação passaram os últimos dois anos perseguindo um “ataque de sucesso” contra ela, que atingiu seu clímax na semana passada enquanto ela se preparava para jogar o torneio feminino da NCAA.

“O que ele fez para tentar montar uma peça de sucesso”, disse Mulkey sobre Babb, a quem ela não mencionou pelo nome. “Depois de dois anos tentando me convencer a dar uma entrevista com ele, ele contatou a LSU na terça-feira, enquanto nos preparávamos para o jogo da primeira rodada deste torneio, com mais de uma dúzia de perguntas, exigindo uma resposta até quinta-feira, certo antes da hora marcada para a denúncia. Você está brincando comigo?

“Este foi um prazo ridículo que a LSU e eu não poderíamos cumprir, e o repórter sabia disso. Foi apenas uma tentativa de me impedir de comentar e uma tentativa de nos distrair deste torneio. Não vai funcionar, amigo .”

Mulkey, 61, disse que disse a Babb há dois anos que ele nunca a entrevistaria porque “não gostei do trabalho de sucesso que ele escreveu sobre Brian Kelly”, o técnico de futebol da LSU.

“Estou farto e não vou deixar o The Washington Post atacar esta universidade, esta incrível equipe de jovens que tenho, ou a mim sem lutar”, disse Mulkey. “Contratei o melhor escritório de advocacia contra difamação do país e processarei o The Washington Post se publicarem uma história falsa sobre mim. Poucas pessoas estão em posição de responsabilizar esse tipo de jornalista, mas eu estou, e Eu vou fazer isso.”

Quem é Kent Bobb?

Babb trabalha para o Washington Post há 14 anos. Três vezes, seus longas-metragens foram eleitos os melhores do país pelos editores de esportes da Associated Press. Babb também escreveu dois livros: “Across the River: Life, Death, and Football in an American City” e “Not A Game: The Incredible Rise and Unthinkable Fall of Allen Iverson”.

Mulkey acusou Babb de tentar enganar seus ex-assistentes técnicos para que falassem com ele, dando-lhes a falsa impressão de que Mulkey havia concordado em ser entrevistado.

“Quando meus ex-treinadores falaram com ele e descobriram que eu não estava conversando com o repórter, eles ficaram perturbados e se sentiram completamente enganados”, disse Mulkey.

Mulkey acrescentou que ex-jogadores disseram a ela que o Post “os contatou e se ofereceu para deixá-los permanecer anônimos em uma história se dissessem coisas negativas sobre mim”.