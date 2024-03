Quem é Matthew Boyer? o agenciador de apostas no meio do escândalo de jogos de azar do tradutor de Shohei Ohtani

Shohei Ohtani está passando por um pesadelo na mídia e nem entrou no Dodger Stadium pela primeira vez como Dodger para enfrentar seu ex-time, o Los Angeles Angels, no entanto, um nome que está ligado a Ohtani é Matthew Boyer, um agenciador de apostas que está no meio do escândalo de apostas recentemente descoberto.

Ippei Mizuhara foi o tradutor de Shohei Ohtani que apostou mais de 4,5 milhões em apostas esportivas

EUO tradutor de ppei Mizuhara e Ohtani está supostamente com uma dívida enorme depois de ter feito uma aposta alta com Boyerum residente de San Juan Capistrano que estava envolvido em uma apreensão de US$ 100 mil em dinheiro pelo FBI quando interceptaram um pacote que viajava da Flórida para seu estúdio de Jiu Jitsu na Califórnia.

As autoridades invadiram recentemente Casa de Mathew Bowyer em San Juan Capistrano, 48 anos, com um mandado de busca em mãos, confiscando telefones celulares, computadores e todos os outros dispositivos eletrônicos que pudessem conter memória para análise depois de suspeitarem que Bowyer era objeto de uma investigação federal por supostamente administrar uma operação de jogos de azar com base em Sul da Califórnia em outubro passado.

Segundo o que disse Ohtani na última conferência de imprensa, Ippei Mizuhara faria apostas com Boyer e a dívida foi crescendo até ao ponto em que o a aposta ficou tão grande que ele roubou dinheiro do astro japonês para pagar o corretor de apostas.

De acordo com os registros do Tribunal, Bowyer pediu falência em 2011, além disso, foi banido de vários cassinos em Las Vegas e também teve perdas em jogos de azar de $ 425.000 nos cassinos Cosmopolitan e Aria. Embora seu advogado tenha dito Bowyer não foi oficialmente acusado de nenhum crimeele faz parte de uma investigação judicial.

Como Mathew Bowyer e Ippei Mizuhara se comunicaram?

De acordo com vários meios de comunicação, e Diane Bass, advogada de Bowyer, “Ippei Mizuhara tornou-se um cliente regular de Bowyer, os dois se comunicavam a maior parte do tempo por mensagem de texto e ocasionalmente tinham reuniões pessoais