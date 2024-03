Quem é Teyana Taylor? A nova garota com quem Leonardo DiCaprio foi vista no Oscar

Tele zumbiu em torno do Oscar não terminou com a gala em si; a festa depois se tornou o assunto da cidade. Leonardo Di Caprio e Teyana Taylorambos estrelando um próximo filme de Paulo Thomas Andersonforam vistos em um comportamento notavelmente afetuoso.

Em imagens divulgadas pelo TMZ, eles foram vistos dançando intimamente, com A mão de DiCaprio apoiada no quadril de Taylor. Notavelmente, a presença da atriz de 33 anos na festa gerou especulações sobre seu potencial envolvimento com DiCaprioque há rumores de estar namorando uma modelo Vitória Ceretti.

Quem é Teyana Taylor?

Teyana Taylor nasceu em 10 de dezembro de 1990, no Harlem, Nova York. Exibindo talento excepcional em canto, dança e atuação desde tenra idade, ela assinou contrato com Pharrell Williams’ gravadora Star Trak Entertainment, com apenas 15 anos. Seu single de estreia, ‘Google Me’, lançado em 2007, alcançou a posição # 96 na Billboard Hot 100.

Em 2014, Taylor se juntou ao selo de Kanye West, GOOD Music, e lançou seu álbum de estreia, ‘VII’. Colaborou com grandes artistas como Kanye West, Beyoncé, Rihanna e Missy Elliott. Seu álbum de 2020, ‘The Album’, foi aclamado pela crítica e lhe rendeu um Grammy de Melhor Performance de R&B.

Em sua carreira de atriz, Taylor fez sua estreia em ‘Stomp the Yard: Homecoming’ de 2010 e desde então apareceu em séries de TV como ‘Hit the Floor’ e ‘Star’. Em 2023, ela participou de filmes como ‘A Thousand and One’, ‘White Men Can’t Jump’ e ‘The Book of Clarence’.

