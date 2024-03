Quem é Trevor Etienne, o running back da Geórgia preso por DUI e direção imprudente?

Os fãs do Georgia Bulldogs tinham grandes esperanças Trevor Étienneo running back de destaque que se transferiu de Flórida para Geórgia depois da temporada passada. No entanto, essas esperanças tomaram um rumo preocupante quando surgiram notícias de Etienne prisão antecipada Domingo manhã em DUI e condução imprudente cobranças.

Que acusações Etienne enfrenta?

Etienne a prisão foi um choque para muitos, principalmente devido à sua reputação como indivíduo de alto caráter e líder dentro e fora do campo.

De acordo com documentos oficiais, Etienne quatro acusações são: álcool DUI “menos seguro”, direção imprudente, falha em manter a faixa/direção inadequada na estrada e fixação de materiais que reduzem a visibilidade das janelas/pára-brisas

As acusações contrastavam fortemente com a imagem que ele cultivou na comunidade do futebol.

Após o incidente, o Georgia Athletics emitiu um comunicado reconhecendo as acusações e afirmando que estavam em processo de coleta de informações.

“Estamos cientes das acusações e atualmente estamos no processo de coleta de informações”, disse o diretor executivo de atletismo. Steven Drummond disse.

“Esta é uma questão legal pendente e não teremos mais comentários neste momento.”

Esta não é a primeira vez que Programa de futebol da Geórgia enfrentou tais desafios, com incidentes anteriores envolvendo acusações de condução imprudente e Prisões por dirigir alcoolizado entre jogadores e funcionários.

À medida que o processo judicial se desenrola, permanecem questões sobre Etienne futuro com os Bulldogs e o impacto potencial na próxima temporada.

da Geórgia a política normalmente exige uma suspensão de um jogo para prisões por DUI, embora a decisão final caiba à equipe e ao departamento atlético.

Qual é a formação de Trevor Etienne?

Originalmente de Jennings, Louisiana, Étienne teve um impacto significativo durante seu tempo na Flórida como o segundo melhor corredor da equipe.

Com estatísticas impressionantes em seu currículo incluindo 1.472 jardas e 14 touchdowns em duas temporadas Étienne chamou a atenção de da Geórgia equipe técnica e torcedores.

Sua transferência para Geórgia foi visto como um movimento fundamental, com a esperança de reforçar o Buldogues executando o jogo e contribuindo para suas aspirações de campeonato.

Trevor Etienne prisão lançou uma sombra sobre o que se esperava ser uma temporada promissora para ele e para o Buldogues da Geórgia.

À medida que a situação evolui, torcedores e observadores estarão observando de perto para ver como ela se desenrola e o que significa para o time seguir em frente.