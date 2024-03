Quem é Tyla? LeBron James, de 22 anos, foi visto na quadra contra o Warriors

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James foi flagrado conversando com o cantor Silêncio quadra da Crypto Arena durante a derrota do time para o Guerreiros do Golden State no sábado.

James, 39, esbarrou no artista sul-africano de 22 anos, que era todo sorrisos enquanto assistia ao anfitrião do Lakers Stephen Curry‘s Warriors. Alguns fãs acusaram o NBA veterano do flerte, mas ele é apenas um cara amigável.

LeBron James e Jeanie Buss compartilham um momento emocionante na quadra do jogo Lakers-BucksTwitter

O clipe viral de Tyla e James chega uma semana depois que ele foi visto rindo ao lado de um dono muito simpático do Lakers Jeanie Buss e Linda Rambisesposa de Kurt Rambisquadra.

James é casado com Savannah, sua namorada do ensino médio, desde 2013 e eles têm três filhos. Nunca houve relatos de infidelidade de nenhum dos lados, exceto por um boato estranho envolvendo Yes Julz.

Tyla é uma artista ganhadora do Grammy

Tyla Laura Seethalsimplesmente conhecida como Tyla, é uma cantora e compositora sul-africana que começou a se tornar popular em 2019 com seu single de estreia, “Getting Late”.

Ela assinou com Registros épicos em 2021 e venceu o primeiro vovó para Melhor Performance Musical Africana em 2024. Agora Tyla se senta na quadra e dá uma olhada em LeBron.

Ele e Savannah participaram recentemente de um USC jogo de basquete para assistir seu filho Bronny e eles pareciam estar discutindo, mas isso claramente não o impediu de fazer novos amigos publicamente.