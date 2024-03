Quem é Will Ireton? O novo intérprete dos Dodgers para Shohei Ohtani

Shohei Ohtani reuniu-se com a mídia pela primeira vez na segunda-feira desde o escândalo de apostas envolvendo ele e seu ex-intérprete, Ippei Mizuharaveio à tona na semana passada durante a Seul Series na abertura da temporada da MLB na Coreia do Sul entre o Los Angeles Dodgers e o San Diego Padres.

Ippei Mizuhara foi demitido como intérprete de Ohtanicom quem trabalhou desde Japoneses chegaram à MLB em 2018 ao assinar com os Anjos de Los Angeles. Os Dodgers agora atribuíram a Ohtani um novo intérprete, Will Ireton.

Quem é Will Ireton?

Will Ireton já trabalha nos Dodgers há algum tempo, pois foi contratado pela primeira vez pela organização em 2016. Ele tem 35 anos e era gerente de operações performáticas do clube antes de ser designado para ser intérprete de Ohtani após a demissão de Ippei Mizuhara.

Ireton atuou anteriormente como intérprete de Kenta Maeda durante a gestão do arremessador na organização. Ambos chegaram junto com os Dodgers em 2016. Mais tarde, ele passou a atuar no desenvolvimento de jogadores.

Ireton nasceu e cresceu em Tóquio, Japão, aprendendo japonês como primeira língua. Ele se mudou para o Havaí ainda adolescente e tem herança filipina, tendo jogado pelas Filipinas no Clássico Mundial de Beisebol de 2012 como jogador de campo.

As duas versões da história

A primeira versão dada por Ippei Mizuhara a Trisha Thompson da ESPN menciona que Shohei Ohtani liquidou sua dívida com um agenciador de apostas ilegal, que totalizou US$ 4,5 milhões; enfatizando que o jogador não estava envolvido em suas atividades.

No entanto, a versão mudou antes da publicação da entrevista, com os advogados de Ohtani dizendo agora que o jogador nada sabia das atividades de Mizuhara e que foi ‘vítima de um roubo massivo’ de suas contas bancárias, e que a primeira versão exposta pelo artista não era verdade.