Quem é Xavier Worthy, o jogador mais rápido da história do NFL Combine que está sendo comparado a Usain Bolt?

Usain Bolt quebrou recordes olímpicos e mundiais em sua sensacional carreira de sprint, quando o jamaicano se tornou o homem mais rápido do mundo e agora o futebol está prestes a ganhar seu próprio Usain Bolt Lite em Xavier Dignodepois de uma exibição impressionante do NFL Combine.

Worthy é uma estrela em ascensão no futebol americano. Um wide receiver vindo do Texas, Worthy chamou a atenção por seu atletismo excepcional e talento para quebrar jogos, mas particularmente por sua velocidade incrível e desempenhos recordes.

Apesar de sua constituição relativamente leve, com pouco mais de um metro e oitenta de altura e pesando 75 quilos, ele tem consistentemente desafiado as expectativas, mostrando suas habilidades tanto em campo quanto em eventos como o Combinação da NFL.

Worthy ganhou amplo reconhecimento após seu desempenho de destaque no 2024 NFL Combine, onde quebrou o recorde de corrida de 40 jardas anteriormente detido por John Ross. Com impressionantes 4,21 segundos, Worthy não só ultrapassou o tempo de Ross, mas também superou outros recordes notáveis, incluindo Chris Johnsonmarca de 2008.

Sua conquista despertou entusiasmo entre outros candidatos, estrelas da NFL e fãs, o que lhe rendeu uma legião de novos seguidores antes de ser convocado para o nível de elite do esporte mais popular da América.

A velocidade de Worthy não faz dele um pônei de um só truque

Antes de seu triunfo no Combine, Worthy já havia feito barulho durante sua carreira universitária no Texas, ganhando honras em todas as conferências e estabelecendo recordes de jardas recebidas de calouros.

Em sua carreira universitária no Texas, Xavier Digno estabeleceu vários recordes notáveis ​​​​e alcançou feitos impressionantes no campo de futebol, como o recorde de Freshman Reception Yards e a velocidade máxima mais rápida entre os jogadores universitários.

Worthy quebrou o recorde de jardas recebidas de calouros da escola com 261 jardas em um único jogo contra o Oklahoma. Esse desempenho destacou sua capacidade de causar um impacto significativo no início de sua carreira universitária.

Durante a temporada de 2023, Worthy atingiu uma velocidade máxima de 22,7 mph em um punt return touchdown, que foi o mais rápido entre todos os jogadores universitários daquele ano. Apesar da jogada ter sido anulada devido a um pênalti, sua velocidade e agilidade excepcionais eram evidentes.

No geral, em 2023, Worthy fez 75 recepções para 1.014 jardas e cinco touchdowns com o Texas Longhorns na NCAA.

Os feitos recordes e as atuações cativantes de Worthy solidificaram seu status como uma das perspectivas mais emocionantes do futebol, pronto para causar um impacto significativo no nível profissional.