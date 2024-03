Rafa Nadal: O primeiro objetivo é tentar competir, vou dia após dia

Rafael Nadal expressou uma abordagem cautelosa em relação ao seu regresso à temporada de saibro, enfatizando uma estratégia diária sem estabelecer expectativas concretas.

Falando antes da cerimônia de entrega do Segundo Prêmio Fundação Rafael Nadal, que homenageou o ex-futebolista brasileiro Rai Souza por seu projeto educacional e esportivo ‘Gol de Letra’, Nadal compartilhou suas aspirações e desafios atuais.

“Farei o meu melhor para tentar iniciar a temporada no saibro, que é o meu objetivo, estou trabalhando para isso e lutando por esse objetivo, mas não me atrevo a dizer nada sobre o que pode acontecer porque ultimamente tem sido difícil para me permitir fazer previsões, infelizmente”, Nadal disse.

Ele reconheceu seus esforços contínuos de treinamento, apesar de não conseguir cumprir seu cronograma preferido.

“Não parei de treinar em nenhum momento. Estou tentando o tempo todo. Me sinto bem, só não consegui seguir o cronograma que gostaria. Espero que as coisas possam mudar, mas como você pode imaginar, eu não posso dizer porque não me conheço”, Nadal contínuo.

EFE

Nadal é realista

Em relação à sua perspectiva de retornar ao jogo competitivo, Nadal descreveu-se como um realista em vez de um otimista.

“Não importa se estou otimista ou não; sou realista. Nos últimos um ano e meio ou dois tem sido impossível para mim competir, então o primeiro objetivo é tentar competir e estou indo dia após dia”, enfatizou Nadal.

“Se eu tivesse que ser otimista ou negativo, provavelmente nem tentaria. Já faz muito tempo, estou muito velho e tenho uma carreira muito longa atrás de mim. seja uma coisa ou outra, procuro ir dia após dia, fazer o trabalho que tenho que fazer para me dar oportunidades e veremos até quando podemos tentar.”

EFE

Nadal também destacou sua perspectiva pragmática devido aos desafios que encontrou, incluindo a retirada do torneio de Indian Wells.

“A realidade é que não me sentia preparado para começar a jogar um torneio deste nível, com a pouca experiência de treino que tinha atrás de mim ao nível que precisava”, disse. Nadal explicou.

“Eu não queria começar um torneio vindo de onde vim, sem nenhuma garantia de poder avançar pelo menos para os níveis que acho que preciso exigir de mim mesmo para tentar começar um torneio.”