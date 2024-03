Rafael Cordeiro detalha sessões de viral pad com Mike Tyson: ‘Se eu não voltar, meu Deus’

O ex-técnico da Chute Boxe e fundador do Kings MMA, Rafael Cordeiro, ocupa o lugar de Mike Tyson há quatro anos. Ele não precisa que lhe digam que a espuma e o couro que estão entre ele e o esquecimento não são suficientes.

“Depois de vê-lo pela primeira vez, isso mexeu com meu ombro”, disse Cordeiro na segunda-feira. A hora do MMA. “Não consegui segurar as luvas por pelo menos seis, sete meses com meus meninos na academia. Meu ombro direito estava uma bagunça muito grande e parei um pouco para cuidar dele e fazer fisioterapia.”

Cordeiro espera voltar ao médico depois de 20 de julho, quando Tyson enfrentará Jake Paul no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Esse é apenas o preço de um campo de treinamento que começou assim que começaram as negociações sobre uma luta de retorno, levando a um cartão amarelo contra uma das figuras mais polarizadoras dos esportes de combate.

Você quase pode ver a vida de Cordeiro passar diante de seus olhos enquanto Tyson se aproxima, balançando a cabeça de um lado para o outro antes de desferir uma série de socos assustadores. No dia 30 de junho, Tyson completará 58 anos.

Todos os números não são criados iguais, segundo Cordeiro.

“Segurar luvas para Mike é diferente”, disse ele. “É diferente. A maneira como ele reage… é um segundo de longa distância para curta distância. Às vezes eu digo 1-2-3 e ele já está lá dentro. Se eu não voltar, oh senhor. É impossível. Eu tenho que voltar.

Os vídeos mais recentes das sessões de treinamento de Tyson, que acumularam milhões de visualizações nas redes sociais, foram produzidos na semana passada. Cordeiro disse que a equipe do ex-campeão peso pesado está alinhada para ajudá-lo a chegar às melhores condições para a luta do dia 20 de julho, e ele espera um desempenho ainda melhor do que o confronto de exibição de Tyson com Roy Jones Jr., quatro anos antes.

Tem havido muita preocupação sobre a sabedoria de juntar um homem de 58 anos com um lutador 31 anos mais novo, YouTuber ou não. Cordeiro descarta essa conversa como uma ansiedade superficial que desacredita a experiência de Tyson.

“Acredito que as pessoas não precisam se preocupar”, disse ele. “Estamos falando de um cara que foi bicampeão. O cara não fez 20 lutas em dois anos. Ele sabe como lutar. Ele lutou contra os melhores caras do mundo. Quando ele entra no ringue, ele sabe o que fazer. Não é novidade para Mike, e essa luta não é diferente.

“Ele trabalha duro todos os dias para chegar lá e tentar o seu melhor para nocautear Jake. Este é simplesmente o estilo dele. Ninguém precisa ensinar Mike Tyson a lutar, e ele vai provar em julho que continua o mesmo. … Mike vai entrar no ringue como o velho Mike Tyson e vai tentar nocautear Jake do começo ao fim.

Cordeiro ainda não tem certeza se a segunda luta de Tyson em 19 anos entrará para seu recorde permanente no boxe, quanto tempo durarão os rounds e outros detalhes que podem fazer uma grande diferença para os dois lutadores. Tudo o que ele sabe é que Tyson está levando Paul muito a sério.

“Ele já está em forma”, disse Cordeiro sobre Tyson. “Já começamos a fazer rounds nos treinos, então é incrível ver a maneira como ele bate nas luvas. Ele é um monstro. … A única coisa que posso garantir: Mike vai tocar em Jake. Será impossível que Mike não toque em Jake. Vamos ver como Jake reage depois disso.”

Cordeiro disse que ele e Tyson respeitam Paul e não usam seu passado no YouTube para desacreditar seu trabalho atual no boxe. Dito isso, o técnico de longa data disse que já trabalhou com muitos lutadores, e o que vê de Tyson o traz de volta aos dias em que o ex-campeão era temido pelo mundo.

Os fãs podem ver isso no vídeo – Cordeiro pode sentir pessoalmente quando a luva de Tyson encontra sua almofada.

“KO no primeiro round”, disse Cordeiro sobre sua previsão para a luta. “Este é Mike Tyson. É assim que ele luta.”