Raiders encontram novo QB para lutar com Patrick Mahomes e Chiefs pela AFC West

Aé o NFLo período de negociação da agência livre começou, o Invasores de Las Vegas veterano rapidamente garantido Gardner Minshew, atendendo à necessidade imediata de um quarterback. No entanto, a mudança, embora rápida, ressalta a busca persistente por um quarterback da franquia que escapou dos Raiders.

Os relatórios sugerem Invasores estão explorando a possibilidade de negociar para Chicago Justin Campos. No entanto, mesmo que isso se concretize, não resolve a necessidade fundamental de uma solução de longo prazo para o quarterback. A saída do coordenador ofensivo Lucas Getsy dos Bears após o treinamento Campos por duas temporadas levanta preocupações sobre sua adequação como quarterback da franquia.

Maxx Crosby entrega uma mensagem a Patrick Mahomes que atinge forteTwitter

Esta busca perpétua por um chamador de sinal não é nova para o Invasores. Apesar das esperanças anteriores de Derek Carr e Jimmy Garoppolo, eles ainda não encontraram uma solução sustentável. A urgência da situação leva a sugestões de que o Invasores deve se concentrar na seleção de um quarterback.

Os Raiders irão elaborar um QB?

Com a 13ª escolha geral no próximo draft, os Raiders têm a oportunidade de selecionar um candidato promissor que pode não estar entre as principais escolhas. Nomes como JJ McCarthy, Michael Penix Jr. ou Bo Nix estão entre os considerados candidatos potenciais para preencher a lacuna.

Enquanto MinshewEmbora a assinatura do acordo possa fornecer uma solução temporária, é amplamente vista como uma medida provisória. Seu histórico com equipes anteriores, marcado por lampejos de brilhantismo, mas também de inconsistência, ressalta essa visão. Os Raiders podem ter encontrado seu titular para a temporada de 2024, mas a ênfase continua em encontrar uma solução de longo prazo, possivelmente por meio do draft.

Em última análise, o InvasoresA busca contínua por um quarterback da franquia reflete as aspirações da equipe por um sucesso sustentado. Até que encontrem a resposta no centro, a busca continua, com o draft emergindo como uma oportunidade fundamental para garantir o futuro da franquia.