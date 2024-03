Rainha Camilla fornece atualizações sobre a saúde de Kate Middleton

Rainha Camila quebrou o silêncio pela primeira vez em relação ao Princesa de Gales e sua batalha contra o câncer, expressando que está ciente de A gratidão de Kate pelo apoio esmagador e votos de felicidades.

Durante sua visita a Shrewsbury na quarta-feira, Camila encontrou duas jovens irmãs, Harriet e Lois Waterston, que criou pôsteres sinceros para Kate adornados com símbolos de afeto. A Rainha garantiu às meninas que entregaria os presentes à princesa.

“Eu sei que Catarina está emocionada com todos os votos gentis e apoio”, confirmou ela.

Apesar de uma das meninas ter expressado pesar pelo ligeiro amassamento dos cartazes, Camila tranquilizou-os, agachando-se ao nível deles.

“Vou levá-los com cuidado e garantir que ela saiba que eles estão a caminho.”

O que provocou essa explosão de apoio?

Kate revelou corajosamente seu diagnóstico de câncer em um vídeo emocionante na última sexta-feira, revelando que ela está em quimioterapia desde fevereiro, após uma grande cirurgia abdominal em janeiro. Inicialmente considerada uma condição não cancerosa, os exames pós-operatórios confirmaram a presença de câncer.

Sentada ao ar livre em um banco de parque marrom escuro em meio a um cenário vibrante de narcisos primaveris, a mãe de três filhos descreveu sua provação como “um grande choque”, mas tranquilizou seus filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis -que ela iria perseverar. A manifestação de apoio de todo o mundo comoveu profundamente a princesa, que expressou gratidão pelas mensagens de compaixão.

Durante a sua visita a um mercado de agricultores no centro da cidade de Shrewsbury Camila foi calorosamente recebido por milhares de simpatizantes. Envolvendo-se com feirantes que vendem uma variedade de produtos, ela aproveitou a oportunidade de se conectar com a comunidade. Este noivado marcou A primeira aparição pública de Camilla já que a família real enfrentou dois desafios contra o câncer.

Amanhã, Camila cumprirá deveres reais em nome de Rei Charles no serviço religioso anual Royal Maundyapresentando moedas exclusivas a indivíduos louváveis ​​de diversas comunidades.

Ela também vai substituir Charles durante o serviço religioso do Domingo de Páscoa, marcando uma aparição pública significativa para o monarca desde o diagnóstico de câncer.