Ramadã 2024: Quando é, quanto tempo dura e por que é comemorado em dias diferentes a cada ano?

Óma das datas mais importantes e respeitadas pelas comunidades muçulmanas em todo o mundo é Ramadãum tempo de jejum, oração, reflexão e purificação.

A palavra, que vem de árabesignifica “queimar” e refere-se ao perdão dos pecados durante este período.

É um dos cinco pilares do Islã e é uma comemoração do Aláa revelação dos primeiros versículos do Alcorão ao profeta Maomé.

Além do jejum tradicional, durante o Ramadão os fiéis aproximam-se mais do que nunca do seu Deus e tentam purificar as suas almas através de orações, sacrifícios e disciplina.

Não tem datas fixas e é comemorado durante o nono mês do calendário islâmico, que depende do ciclo lunar.

Quando é o Ramadã de 2024 e quanto tempo dura?

O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e é marcado pelos muçulmanos em todo o mundo que jejuam por 30 dias.

O calendário islâmico é baseado em ciclos lunares, ao contrário do nosso calendário gregoriano, portanto as datas exatas do Ramadã mudam a cada ano.

Com base em cálculos astronômicos, Ramadã 2024 iria começar Segunda-feira, 11 de março e término em 9 de abril de 2024.

Durante todo o período do Ramadã, os muçulmanos adultos com corpo e mente capazes jejuam por 30 dias entre o anoitecer e o amanhecer e quebram o jejum com uma refeição tradicional chamada ‘Iftar’.

Este jejum inclui abster-se de comer ou beber qualquer coisa e intimidade sexual até o pôr do sol.

Muitos observadores também optam por evitar fumar, tomar remédios e mascar chicletes durante esse período.

Esses períodos de jejum podem variar de 11 a 16 horas por dia. Antes de jejuar todos os dias, os muçulmanos começarão com uma refeição pré-jejum chamada ‘suhur’ e depois começarão o ‘fajr’, a primeira oração do dia.

Ao anoitecer, os muçulmanos celebram com a refeição conhecida como ‘iftar’, que significa “quebrar o jejum”, muitas vezes partilhada com familiares e amigos.

Espera-se que os muçulmanos que tenham boa saúde mental e tenham atingido a idade da puberdade jejuem.

Pessoas com doenças agudas ou crônicas, diabéticas, viajantes, menstruadas, grávidas ou amamentando não precisam jejuar, assim como crianças que ainda não atingiram a puberdade e idosos.