Rashee Rice em uma caçada policial após um grande acidente de carro em Dallas

Ta polícia de exas está procurando o Chefes de Kansas City‘estrela receptor largo, Arroz Rasheedepois que um carro registrado em seu nome se envolveu em um grande acidente de carro em Dallas.

O acidente ocorreu na região nordeste da cidade às 18h20, horário local, do sábado, 30 de março. Segundo boletim de ocorrência, eles estão em busca do jovem astro da NFL.

Arroz cresceu no Texas, em Fort Worth (32,9 milhas de distância de Dallas) e passou quatro anos jogando futebol americano universitário da NCAA jogando em Dallas pela Southern Methodist University antes de ser escolhido na segunda rodada do Draft de 2023 da NFL, onde se tornou um Super Campeão do bowl.

Embora não esteja claro se ele estava dirigindo o veículo ou se alguém ficou ferido, Arroz não apareceu na prisão do condado de Dallas até às 07:00 ET de domingo, 31 de março. Também não se sabe se ele está enfrentando alguma acusação, de acordo com o Dallas Morning News.

Portanto, ele tem uma ligação com a cidade e poderia realisticamente estar na área, já que pode estar visitando sua família durante o período de entressafra do futebol, mas ainda não foi descoberto pelas autoridades.

Temporada de sucesso de Rice em 2023

Com 6″1′ de altura, Arroz estourou como o Chefes‘segundo melhor recebedor na temporada passada, com 79 recepções e 938 jardas, mostrando muito favor de Patrick Mahomeso quarterback estrela do time.

Ele também liderou a equipe em touchdowns, indo para a end zone em sete ocasiões e na pós-temporada fez 26 recepções para 262 jardas e um touchdown, provando ser um ativo muito valioso e de embreagem para a organização.

O Chefes‘ venceu o Super Bowl LVIII com uma vitória por 25-22 sobre o São Francisco 49ers nas horas extras, quando Mahomes jogou para Mercole Hardman para o jogo de encerramento da temporada. Mahomes não conseguia acreditar na sua boa sorte como o 49ers entendeu completamente mal as regras da prorrogação, entregando a vantagem diretamente ao Chefes.