DDurante uma sessão de treino ao lado do quarterback Patrick Mahomes e da recém-adquirida companheira de equipe Marquise “Hollywood” Brown, Rashee Rice exibiu uma camiseta exclusiva que rapidamente se tornou o assunto da cidade.

Marquise Brown se junta ao Chiefs com talento e desperta fervor entre fãs e swiftiesTwitter

Camisa ‘Dadbod’ recebe aprovação de Patrick Mahomes

A camisa apresenta uma foto sincera de Mahomes capturado no vestiário do Chiefs após a vitória triunfante sobre o Baltimore Ravens no Jogo do Campeonato AFC.

A imagem, retratando Mahomes com boné virado para trás, tornou-se uma sensação viral, com os fãs apelidando-o carinhosamente de “Pessoas” foto devido ao seu ângulo nada lisonjeiro, gerando discussões sobre Mahomes’ físico.

Mas em vez de fugir das brincadeiras divertidas, Arroz inclinou-se para a piada, vestindo orgulhosamente a camisa estampada com o imagem infame.

Com a hashtag #DadBodSZN acompanhando o trio Postagens do Instagramé evidente que Arroz a escolha da moda foi um aceno alegre ao momento viral de seu companheiro de equipe.

Apesar do frenesi da mídia social em torno do “Pessoas” saga, Mahomes aceitou tudo com calma, demonstrando seu comportamento bem-humorado compartilhando uma foto em seu História do Instagramindicando que ele encontrou humor em Arroz seleção de guarda-roupa.

Essa camaradagem entre companheiros de equipe fala muito sobre a química dentro do Chefes vestiário e o respeito mútuo compartilhado entre os jogadores.

Marquise Brown já está construindo relacionamento com companheiros de equipe do Chiefs

Enquanto Arroz A declaração de moda proporcionou amplo entretenimento para os fãs, também há empolgação com a mais nova adição dos Chiefs, Marquise “Hollywood” Brown.

Enquanto o Chefes têm como objetivo conquistar um terceiro histórico consecutivo Super Bowl vitória, Marrom chegada acrescenta profundidade a um ataque já formidável liderado por Mahomes.

O histórico comprovado de Brown como wide receiver dinâmico ressalta seu valor potencial para a equipe.

Com a saída de outras opções de recebimento, Marrom assume um papel fundamental ao lado de estrelas como Travis Kelce e Arroz Rashee.

Sua habilidade de ampliar o campo e fazer jogadas explosivas poderia fornecer a Chefes com o poder de fogo ofensivo necessário para manter seu domínio na liga.

Embora o sucesso Marrom mandato com o Chefes resta ver, seu compromisso em construir relacionamento com Mahomes e seus companheiros de equipe são um bom presságio para a próxima temporada.

Enquanto eles continuam seus preparativos fora de temporada, o Chefes estão se preparando para outra chance de Super Bowl glória, com um elenco novo e determinação renovada para gravar seus nomes na história da NFL.