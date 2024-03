Ravens protegem Derrick Henry: uma força a ser enfrentada na AFC North

FO agente running back Derrick Henry chegou a um acordo com o Baltimore Ravens. O Contrato de dois anossupostamente vale a pena US$ 16 milhões com potencial para alcançar US$ 20 milhõesmarca um novo capítulo na ilustre carreira de Henry.

Baltimore Ravens troll Taylor Swift e Chiefs com comemoração do Swag Surf TD

Henry deixa o Tennessee como legado de um Titã

Durante seu mandato com o Tennessee Titans Derrick Henrique acumulou uma lista notável de conquistas.

Quatro vezes Pro Bowler e duas vezes campeão de corrida, Henrique solidificou seu lugar Titãs história.

Com 9.502 jardas corridas, ele ocupa o segundo lugar na franquia, ostentando impressionantes 93 touchdowns.

Notavelmente, Henrique conquistou a NFLJogador Ofensivo do Ano prêmio em 2020após uma temporada fenomenal onde registrou 2.027 jardas corridas e 17 touchdowns.

Henrique mandato com o Titãs foi definido por performances de destaque, nada mais memorável do que seu espetáculo de 195 jardas contra os Ravens nos playoffs de 2019.

Seu heroísmo impulsionou o Titãs para uma vitória frustrante sobre o primeiro colocado Baltimore equipe no Rodada Divisional da AFCgravando seu nome na tradição dos playoffs.

Em um momento sincero, Derrick Henrique despedir-se de Titãs do Tennessee fãs após a conclusão do Temporada regular de 2023expressando gratidão pelo que descreveu como os oito melhores anos de sua vida.

Ravens almejam o Super Bowl com a adição de Henry

Juntando-se ao reinado AFC Norte campeões, Derrick Henrique traz seu conjunto de habilidades incomparáveis ​​para reforçar o Corvos campo de defesa.

Com Lamar Jackson como quarterback, Henry pretende impulsionar o Corvos ainda mais em sua busca por Super Bowl glória, após o revés da temporada passada Jogo do Campeonato AFC.

Apesar das preocupações com o desgaste, Derrick Henrique desafiou as expectativas, mantendo um nível de desempenho impressionante ao longo dos anos.

Liderando o NFL em corridas nas últimas duas temporadas, Henrique durabilidade e produtividade falam por si.

Suas jardas corridas na pós-temporada são uma prova de suas proezas na pós-temporada, classificando-o entre a elite em História da NFL.

Selecionado pelos Titãs no Draft da NFL de 2016, a jornada de Derrick Henry do Alabama ao Tennessee foi notável.

Ao embarcar nesta nova jornada com o Corvos de Baltimorepodem persistir dúvidas sobre sua longevidade, mas Henrique seu histórico sugere que ele está mais do que pronto para abraçar o desafio.