Rebel Wilson afirma que Sacha Baron Cohen tentou bloquear a divulgação de memórias

Rebelde Wilson reivindicações Sacha Baron Cohen está tentando fazer com que ela mantenha o nome dele fora de seu livro como um ‘idiota’ no showbiz – e ela sugere que ele está tentando amordaçá-la.

A atriz brincou que um dos capítulos de seu próximo livro de memórias, ‘Rebel Rising’, nomeará um idiota em Hollywood com quem ela diz ter tido uma experiência ruim – provocando a perspectiva de identificar esse suposto idiota quase 2 semanas antes dela. lançamento do livro.

A acusação segue um vídeo que Rebel postou em 15 de março, no qual ela detalhou um pouco seu desentendimento com Sacha – explicando que algumas pessoas no início de sua carreira lhe disseram que eles tinham uma política de tolerância zero com “idiotas” no indústria … dizendo que a SBC deu o pontapé inicial na sua própria.