Recorde de pontuação de Caitlin Clark: a superestrela de Iowa conseguirá terminar sua carreira na NCAA com 4.000 pontos?

Óne swish da bola através da rede confirmado Caitlin Clark Enquanto o NCAAnovo campeão de pontuação. Clark acertou dois lances livres no final do primeiro tempo durante a vitória de domingo por 93-83 sobre o Buckeyes do estado de Ohio – e ao fazer isso, ela superou o final Pete Maravich com 3.668 pontos. Nenhum jogador de basquete universitário jamais marcou mais.

Mas Clark ainda não está pronto, acredite ou não. Ainda há jogos da pós-temporada para jogar como Clark’s Hawkeyes de Iowa perseguir seu primeiro Campeonato da NCAA este mês – o que significa que a guarda de 22 anos poderia consolidar ainda mais seu legado antes de saltar para o WNBA.

Caitlin Clark perde a compostura quando Maya Moore veio vê-la quebrar o recorde de pontuação da NCAA

Clark conseguirá atingir mais um marco de pontuação?

Após a exibição de domingo contra Estado de OhioClark agora marcou 3.685 pontos durante sua ilustre carreira na NCAA. Como este foi o Olhos de falcãoNo final da temporada regular, Clark não pode acrescentar mais nada a essa contagem antes do jogo da pós-temporada começar na próxima semana.

No entanto, os Hawkeyes de Clark são a segunda semente no próximo Dez Grandes torneio, o que significa que eles recebem um passe livre para as quartas de final. Iowa poderia jogar até três jogos no torneio Big Ten e até seis no próximo Torneio da NCAA – dando a Clark mais nove jogos para marcar 315 pontos, uma média de exatamente 35 por jogo.

Isso está bastante próximo da média da temporada de Clark de 32,3 pontos por jogo, o que significa que ela tem uma chance de encerrar sua carreira com pelo menos 4.000 pontos no total se Iowa conseguir lançar duas corridas de campeonato.

A eficiência de Clark é maior que Maravich

Alguns fãs e analistas – assim como pelo menos um membro da família Maravich – tentaram desconsiderar a conquista de Clark referindo-se ao fato de ela ter jogado basquete universitário por quatro anos em vez de três, o que ajudou o recorde de Maravich de 1970 a se manter. por tanto tempo. Mas não há dúvida de que a carreira recorde de Clark foi um produto de maior eficiência do que Maravich desfrutou há mais de cinco décadas.

Clark quebrou o recorde de pontuação em 2.582 tentativas de field goal, enquanto Maravich precisou de mais de 3.100. quase 20 por cento mais tentativas de chute – para marcar seus 3.667 pontos colegiais. Isso adiciona mais uma camada impressionante à incrível carreira de Clark na NCAA e ao fascínio sobre se ela conseguirá mantê-la no nível da WNBA quando entrar no ranking profissional ainda este ano.