Red Sox, Mets, Giants, qual time pode arcar com o salto de contrato estimado de $ 700 milhões de Juan Soto?

J.A transferência de uan Soto do San Diego Padres para o Yankees é uma das jogadas mais interessantes da entressafra, igualada apenas pela transferência de Shohei Ohtani para o Los Angeles Dodgers. No entanto, sua passagem como ‘Bombardeiro do Bronx’ pode durar pouco, já que ele receberá um novo contrato em 2025 que deverá ser exorbitante.

Quais equipes poderiam pagar o contrato de Juan Soto?

Segundo Baseball American, o contrato de Juan Soto para 2025 pode chegar US$ 700 milhões de dólarescomparável apenas ao de Ohtani, mas o acordo depende do que ele fizer com os Yankees, onde também precisam de uma vitória na World Series, já que a última remonta a 2009.

Em suma, sua permanência no Bronx depende do desempenho coletivo do time ou então de uma temporada do calibre de MVP do dominicano, que consegue transcender nos playoffs.

Estas são as equipes que podem ser uma verdadeira oportunidade para o futuro de Juan Soto, além dos Yankees

Se isso acontecer, a direção nova-iorquina seria obrigada a manter o jogador e mesmo com um acordo que se estende ainda mais do que Próprio Ohtani (até 14 anos), ou seja, uma ótima temporada em 2024 lhe garantiria a permanência em Nova York pelo resto da carreira, já que voltaria a fazer free agency até os 39 anos, certamente um ótimo negócio, pelo menos no papel.

Mas nesse caso, ele poderia ter uma chance do outro lado da cidade, como O proprietário do Mets, Steve Cohen, é famoso por investir pesadamente em jogadores de bola, para tentar competir contra os Yankees. Portanto, se um acordo não for alcançado, ele fará tudo ao seu alcance para trazer um jogador do calibre de MVP como Soto. Embora o futuro de Pete Alonso também tenha um papel importante, já que a gestão não parece preparada para assumir os dois contratos e Alonso termina o seu contrato em 2025.

Toronto tem sido um tanto tímido no mercado nas últimas duas temporadas e, embora se espere que mantenha Vladimir Guerrero Jr. em 2025, eles também poderiam lutar por Soto se ele acertasse a agência livre. Os números da franquia são positivos e contam com espaço no teto salarial. Além disso, Vladi e Soto têm um bom relacionamento e isso pode ajudar a convencê-lo a ir para o Canadá, em um time que se tornará imediatamente um jogador de destaque.

Outro mercado interessante é a Califórnia e os Giants precisam de um grande nome, como Soto, como próximo franqueado da organização. Além disso, O parque de São Francisco beneficia rebatedores canhotos.

O que poderia ser melhor para Boston do que roubar um craque do Yankees, principalmente com um grande investimento que não fizeram nos últimos anos, causando resultados decepcionantes. É por isso que lendas do time como Rafael Devers e Pedro Martinez pediram um investimento na forma de escalação.