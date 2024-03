Reembolsos de impostos e SSDI: você receberá reembolso de impostos se estiver no SSDI?

Tele importância de Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) não deve ser subestimado, com milhões de pessoas no Estados Unidos aproveitando a iniciativa.

Mas receber benefícios significa que algumas pessoas poderão ser obrigadas a pagar impostos federais, com estimativas de um terço dos SSDI beneficiários obrigados a pagar.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Se você ganhar um salário substancial além de seus benefícios, provavelmente pagará impostos. Por outro lado, você também pode receber restituições de impostos se estiver no SSDI.

Depende se você pode receber uma restituição de imposto mediante depósito. Por exemplo, se você tiver quaisquer deduções fiscais das quais possa se beneficiar, incluindo o crédito de imposto da criança e crédito de imposto de renda auferido, você poderá obter uma quantia significativa de dinheiro de volta mediante declaração.

Você pode obter uma restituição de imposto por invalidez em certas situações, se não estiver devendo, mas solicitar certos créditos fiscais. Por exemplo, você pode obter um crédito por estar incapacitado se tiver recebido benefícios de um seguro empregador ou plano de pensão.

O IRS também oferece um crédito para custos relacionados ao cuidado independente de um cônjuge ou dependente, se a pessoa que reivindica o crédito estiver procurando trabalho.

Como funcionam os impostos com SSDI?

Se você não tiver nenhuma outra renda, ou uma renda muito limitada, além do SSDI, provavelmente não precisará apresentar uma declaração de imposto de renda e, subsequentemente, não receberá uma restituição de imposto.

A média benefício de invalidez da previdência social custa cerca de US $ 1.200, então você estará facilmente abaixo do limite anual com essa quantia entrando.

Se você é casado e está entrando com o processo separadamente, as regras mudam um pouco. Se você registrar dessa forma e morar com seu cônjuge em qualquer época do ano, 85% de seus benefícios por invalidez seriam tributáveis. Isso existe para evitar que indivíduos casados ​​​​evitem impostos que seriam incorridos com a renda do cônjuge.

O IRS tributará uma porcentagem de seus benefícios de invalidez da previdência social, dependendo do seu nível de renda e do status do pedido. Se você for solteiro, sua renda deve ser de US$ 25.000 ou mais. Este é o “rendimento combinado”, que inclui salários tributáveis, juros, dividendos, pensões e metade dos seus benefícios de segurança social. Se você estiver apresentando uma declaração conjunta com o cônjuge, esse número sobe para US$ 32.000.