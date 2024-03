Rei Carlos deixa mensagem gravada na missa de Quinta-feira Santa: É uma grande tristeza…

Rei Carlos III reapareceu hoje depois Princesa Kate Middleton anunciou que iniciou o tratamento para o câncer.

Ele fez isso com o habitual Discurso de Páscoa na Quinta-feira Santa. A mensagem, transmitida durante uma missa na Catedral de Worcester, no oeste da Inglaterra, foi gravada. O monarca não pôde comparecer devido ao tratamento que ele está fazendo desde fevereiro.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Carlos III disse que estava muito triste por não poder assistir a uma missa que tem um lugar especial em seu coração. Ele indicou que foi o Senhor quem tem sido um exemplo de como devemos servir e cuidar uns dos outros.

Discurso completo de Carlos III

“Senhoras e senhores, é, para mim, uma grande tristeza por não poder estar com todos vocês hoje. O Maundy Service tem um lugar muito especial no meu coração”, disse ele.

“Tem a sua origem na vida de Nosso Senhor que se ajoelhou diante dos seus discípulos e, para sua grande surpresa, lavou-lhes os pés cansados ​​da viagem. E, como acabamos de ouvir, ao fazê-lo deu deliberadamente a eles e a todos nós um exemplo de como devemos servir e cuidar uns dos outros.

“Neste país somos abençoados por todos os diferentes serviços que existem para o nosso bem-estar. Mas, para além destas organizações e do seu pessoal altruísta, precisamos e beneficiamos muito daqueles que nos estendem a mão da amizade, especialmente num tempo de precisar.

“Os 150 homens e mulheres que foram escolhidos hoje para receber o dinheiro Maundy da minha esposa são exemplos maravilhosos de tal bondade; de indo muito além do dever e dedicando grande parte de suas vidas ao serviço dos outros em suas comunidades.

“O ato de adoração, aqui na Catedral de Worcester, me lembra o compromisso que fiz no início do serviço de coroação – seguir o exemplo de Cristo ‘não para ser servido, mas para servir’. fazer, de todo o coração.

“É minha oração especial hoje que o exemplo de Nosso Senhor de servir uns aos outros possa continuar a nos inspirar e a fortalecer todas as nossas comunidades. Que Deus abençoe a todos nesta Páscoa.