Rei Charles perderá a celebração do almoço real de Páscoa com sua família devido à batalha contra o câncer

King Charles está atualmente recebendo tratamento contra o câncer depois de ser diagnosticado com câncer de próstata. Como parte da situação atual, ele foi limitando suas aparições públicas estar na melhor forma possível para suas consultas de saúde.

Rei Carlos deve sentar-se longe dos membros da família real quando comparecer ao serviço religioso que tradicionalmente é realizado em Capela de São Jorge do Castelo de Windsor durante o Domingo da Ressurreição.

O Telegraph mencionou que o O rei da Inglaterra está colocando sua saúde como prioridade máxima e tem sido ficar longe de quaisquer visitas ou quaisquer deveres reais que requerem a sua presença física, embora realize alguns trabalhos remotos conforme a sua saúde o permita.

É comum almoçar em família com a família real depois da missa de domingo, no entanto, Charles também vai pular isso, mesmo que tenha havido um “sinal de que as coisas estão indo na direção certa.”

Segundo a publicação, Charles cumprimentará a multidão ao lado da rainha Camila à distância para evitar exposição.

Enquanto isso, Kate Middleton também estará ausente de todos os eventos da Páscoa depois que ela também foi diagnosticada com câncer, como foi revelado na semana passada com um vídeo após uma foto de família que gerou polêmica.

Como relatado anteriormente, A Rainha Camila tem cuidado de alguns deveres reais como o Royal Maudy Service, onde cumprimentou os participantes ao mesmo tempo que apresentava uma mensagem em vídeo do Rei.

No vídeo, o rei Carlos dirigiu-se aos participantes dizendo que Jesus estabeleceu um “exemplo de como devemos servir e cuidar uns dos outros,” e como “precisamos e nos beneficiamos muito daqueles que nos estendem a mão da amizade, especialmente em momentos de necessidade”.