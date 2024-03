Rei Charles sai da superfície do Castelo de Windsor em meio a boato de morte na Rússia

Sua Alteza Real foi visto cumprindo suas funções na terça-feira na área de Londres e arredores – incluindo reuniões com veteranos da Guerra da Coréia no Palácio de Buckingham… onde recebeu e conversou com os heróis, e mais tarde naquele dia, passando pelo Castelo de Windsor… onde ele viu saindo.

Ele é apenas o mais recente membro da realeza sênior a enfrentar teorias de conspiração selvagens – lembre-se, Kate Middleton está na mira dos tipos de chapéus de papel alumínio há várias semanas… isto é, até ela veio à tona ela mesma em carne e osso no fim de semana, no que é uma visão óbvia e clara.

A princesa de Gales estava fora de casa no sábado, andando com as próprias pernas e parecendo relativamente saudável – isso depois de ficar afastada dos gramados por alguns meses após uma cirurgia que ela fez em janeiro, que envolveu um procedimento na região do abdômen. Não está claro para que servia exatamente.