Relatório histórico sobre o desenvolvimento do leilão de acertos de bombas atômicas

Um relatório histórico e super raro de 1945 sobre o desenvolvimento da bomba atômica, assinado por 24 colaboradores do Projeto Manhattan como Oppenheimer , Fermi , Lourenço , Chadwick , Urey dar Rabino chegou ao bloco de leilão.

Leilão RR colocaram as mãos naquele relatório histórico intitulado “Bombas Atômicas: Um Relato Geral do Desenvolvimento de Métodos de Uso de Energia Atômica para Fins Militares sob os Auspícios do Governo dos Estados Unidos, 1940-1945” de Henry D. Smyth.