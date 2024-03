Resultado da pesagem do UFC Vegas 87: Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev se preparam para a luta principal dos pesos pesados

Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev ganharam peso para a luta big man na APEX.

Os lutadores principais do UFC Vegas 87 foram os maiores lutadores na balança, mas ambos estavam bem dentro do limite dos pesos pesados, pois serviram como suporte para a pesagem oficial de sexta-feira. Gaziev foi o primeiro lutador a aparecer, chegando a 261 libras, enquanto Rozenstruik encerrou o combate, chegando a 257 libras.

Rozenstruik busca defender sua 15ª posição no MMA Fighting Global Rankings contra o invicto Gaziev, que estreou com sucesso no UFC contra Martin Buday no UFC 296 em dezembro passado.

Na co-luta principal, os meio-pesados ​​Vitor Petrino e Tyson Pedro também bateram peso com sucesso, ambos pesando 205,5 libras.

Todos os 22 lutadores que competiram no evento UFC APEX de sábado pesaram dentro do limite da divisão, incluindo os contendores peso mosca Alex Perez (125,5) e Muhammad Mokaev (126), e o invicto peso galo Umar Nurmagomedov (136) e seu oponente Bekzat Almakhan (136).

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 87.

Cartão principal (ESPN + às 16h ET)

Jairzinho Rozenstruik (257) vs. Shamil Gaziev (261)

Vitor Petrino (205,5) x Tyson Pedro (205,5)

Alex Perez (125,5) x Muhammad Mokaev (126)

Umar Nurmagomedov (136) x Bekzat Almakhan (136)

Matt Schnell (126) x Steve Erceg (126)

Cartão preliminar (ESPN + às 13h30 horário do leste dos EUA)

Eryk Anders (185,5) x Jamie Pickett (186)

Vinicius Oliveira (135.5) vs. Bernardo Sopai (135.5)

Aiemann Zahabi (135,5) vs. Javid Basharat (136)

Christian Leroy Duncan (186) x Cláudio Ribeiro (185,5)

Ludovit Klein (156) vs. Cunningham (155,5)

Loik Radzhabov (155,5) vs. Abdul-Kareem Al-Selwady (156)