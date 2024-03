Resultado da pesagem do UFC Vegas 89: Rose Namajunas e Amanda Ribas prontas para a atração principal do peso mosca

Rose Namajunas está pronta para sua segunda chance na disputa do peso mosca.

A ex-bicampeã peso palha do UFC e sua também atração principal do UFC Vegas 89, Amanda Ribas, pesaram 125,5 libras na pesagem de sexta-feira, tornando oficial o confronto do evento principal.

Namajunas (11-6) parece ter uma derrapagem de duas derrotas após o revés do título contra Carla Esparza e a estreia fracassada no peso mosca contra Manon Fiorot, a última das quais ocorreu em setembro passado. Apesar de suas derrotas recentes, “Thug Rose” continua sendo a 14ª lutadora peso por peso do mundo no MMA Fighting Global Rankings.

Ribas (13-4) encontrou seu próprio sucesso em várias divisões, ocupando o 10º lugar no peso palha do MMA Fighting e o 13º lugar no peso mosca feminino. A brasileira de 30 anos alternou vitórias e derrotas nas últimas sete lutas, derrotando nomes como Paige VanZant, Virna Jandiroba, Viviane Araujo e Luana Pinheiro e perdendo para Marina Rodriguez, Katlyn Cerminara e Maycee Barber.

Na co-luta principal, os pesos pesados ​​​​Justin Tafa e Karl Williams também ganharam peso com sucesso, com Tafa atingindo a balança com 264,5 libras e Williams pesando 246,5.

Todos os 22 lutadores adicionais que competiram no evento UFC APEX de sábado também ganharam peso com sucesso. Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 89.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Amanda Ribas (125,5) vs. Rosa Namajunas (125,5)

Justin Tafa (264,5) x Karl Williams (246,5)

Edmen Shahbazyan (186) x AJ Dobson (185,5)

Payton Talbott (135,5) x Cameron Saaiman (135)

Billy Quarantillo (145,5) x Youssef Zalal (146)

Fernando Padilha (145) Luis Pajuelo (145)

Card Preliminar (ESPN + às 19h ET)

Kurt Holobaugh (155,5) x Trey Ogden (155,5)

Ricardo Ramos (145,5) vs. Julian Erosa (146)

Miles Johns (136) x Cody Gibson (135,5)

Jarno Errens (144,5) vs. Steven Nguyen (145)

Montserrat Rendón (135) vs. Daria Zheleznyakova (135,5)

Igor Severino (125) x André Lima (126)

Mohammed Usman (237) x Mick Parkin (262,5)