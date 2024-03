Resultados da pesagem de Jake Paul x Ryan Bourland: Paul definido para o próximo oponente veterano do boxe

Jake Paul está pronto para a próxima etapa de sua jornada no boxe.

Paul e seu oponente veterano Ryan Bourland ganharam peso na sexta-feira antes de seu confronto como atração principal no card Serrano x Meinke em San Juan, Porto Rico. Paul inclinou a balança para 199,8 libras, enquanto Bourland pesava um pouco mais leve, 197,4 libras.

Apelidado de “The Rhino”, Bourland (17-2, 6 KOs) assume o maior destaque de sua carreira enquanto busca perturbar Paul em sua primeira aparição profissional desde setembro de 2022.

“Fazer exatamente o que temos que fazer, ajustar como for preciso e conseguir o W”, disse Bourland sobre seu plano de jogo para a noite de sábado.

Paul (8-1, 5 KOs) continua sua campanha contra oponentes com experiência em boxe profissional após nocautear Andre August no primeiro round em dezembro passado.

“Quero fazer isso por Porto Rico”, disse Paul. “Estou farto desses rinocerontes idiotas andando por esta maldita ilha. Amanhã os rinocerontes serão extintos, isso eu prometo.

“[I knock him out in] duas rodadas ou menos.”

Na luta principal, tanto Amanda Serrano (125,6) quanto Nina Meinke (125,2) atingiram os pesos contratados para a disputa do campeonato. WBA, IBF, WBO, IBO e O anel títulos dos penas estarão em jogo.

O card principal vai ao ar ao vivo no sábado no DAZN às 19h horário do leste dos EUA.

Os resultados completos da pesagem de Paul x Bourland podem ser vistos abaixo.