Resultados do Bellator Belfast: Corey Anderson conquista o título com decisão dominante, Patricio Pitbull mantém com finalização brutal

Corey Anderson conquistou seu primeiro cinturão mundial e Patricio Pitbull manteve o dele no Bellator Belfast.

O primeiro evento independente do Bellator sob a bandeira do PFL aconteceu sexta-feira na SSE Arena, na Irlanda do Norte. Cada evento, de acordo com a promoção, contará com duas lutas pelo título, além de uma luta pelo desafiante número 1, todas em exibição em Belfast.

Os fãs irlandeses estavam prontos para ver o lutador de sua cidade ter a oportunidade de lutar pelo campeonato vago dos meio-pesados ​​​​do Bellator, e Moore acertou golpes certeiros no favorito Anderson, incluindo um chute na cabeça, antes de defender com sucesso a primeira tentativa de queda de Anderson. Esse sucesso não durou muito, no entanto, já que Anderson conseguiu chegar ao seu pão com manteiga no meio do primeiro round e depois dominar a primeira posição pelo resto do quadro.

Anderson continuou a lutar e lutar no segundo round e certamente fez o desafiante trabalhar duro. Após advertência do árbitro para mais ação no início do terceiro, Anderson acertou uma queda sem esforço segundos depois. Moore deu um breve susto no ex-lutador do UFC com um armlock quase milagroso, mas Anderson escapou. O árbitro levantou os lutadores e Moore acertou alguns socos certeiros antes do gongo soar.

Os dois rounds finais foram essencialmente iguais aos três primeiros – Moore foi o melhor lutador em pé na maior parte, mas a luta de Anderson foi demais, e “Prorrogação” agora pode se autodenominar campeão mundial em sua 24ª luta profissional após uma vitória por decisão dominante. As pontuações finais foram 50-45, 49-46 e 49-46 a favor de Anderson.

“Conseguimos, mas a ‘Prorrogação’ não está satisfeita”, disse Anderson depois.

“Temos mais trabalho a fazer e mais nomes a vencer.”

Patricio Pitbull ataca Jeremy Kennedy para uma finalização brutal na terceira rodada

Patricio Pitbull colocou seu título dos penas do Bellator em jogo pela primeira vez desde outubro de 2022 no co-evento principal de sexta-feira contra o canadense Jeremy Kennedy, e entrou na luta em busca de sua primeira vitória desde dezembro de 2022.

E ele conseguiu exatamente isso para manter seu campeonato com uma vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Kennedy, que estava começando a ganhar impulso antes do final.

Pitbull se firmou no início da luta com alguns chutes fortes na perna que atingiram o tornozelo esquerdo de Kennedy, que fez a diferença no round inicial. O desafiante acelerou um pouco mais no segundo, embora a perna continuasse sofrendo danos com os chutes fortes de Pitbull. Um golpe baixo acidental de Kennedy causou um atraso faltando 12 segundos para o fim do segundo, mas Kennedy foi capaz de mudar o ímpeto geral.

Na terceira, Kennedy picou Pitbull e mandou o campeão sentado no tatame com um corte na cabeça. A confiança do produto Xtreme Couture aumentava visivelmente à medida que cada segundo do Round 3 passava – até que Pitbull acertou um grande golpe que feriu gravemente Kennedy e levou à finalização da manutenção do campeonato.

Na luta em destaque, Fabian Edwards conquistou uma revanche com Johnny Eblen pelo título dos médios do Bellator com uma vitória difícil por decisão unânime sobre Aaron Jeffery em uma luta pelo desafiante número 1.

Obtenha os resultados completos do Bellator Belfast abaixo.