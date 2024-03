Resultados do ONE 166, vídeo: Arjan Bhullar desclassificado por timidez, campeão Jarred Brooks perde cinturão após slam ilegal

Duas lutas importantes terminaram em desqualificações frustrantes no show do ONE Championship de sexta-feira no Qatar.

Arjan Bhullar, ex-lutador do UFC e campeão dos pesos pesados ​​do ONE, estava tentando se recuperar da perda de título para Anatoly Malykhin ao enfrentar o nocauteador Amir Aliakbari no ONE 166, mas nenhum dos lutadores se envolveu muito no round inicial.

O árbitro veterano Herb Dean teve que interromper a luta e ameaçar Bhullar e Aliakbari com cartão amarelo por não se engajarem, mas a verdadeira punição só veio mais tarde. Aliakbari tentou atacar mais nos rounds seguintes, mas Bhullar não acertou.

Dern acertou Bhullar com o segundo cartão amarelo, o que também significou uma multa de 20 por cento para sua bolsa, mas ainda não foi suficiente para forçá-lo a partir para a ofensiva. Um cartão vermelho foi então mostrado a Bhullar faltando 45 segundos para o final da rodada final, concedendo a Aliakbari uma vitória por desqualificação.

Aliakbari, 14-3 no MMA, agora vem de quatro vitórias consecutivas. O talento iraniano finalizou Mauro Cerilli, Brandon Vera e Dustin Joynson nas lutas anteriores.

O próximo card foi a luta pelo título peso palha entre o campeão Jarred Brooks e o desafiante Joshua Pacio, que terminou em menos de um minuto. Pacio acertou um chute na perna e Brooks imediatamente o circulou e tentou um slam, derrubando Pacio de cabeça no chão, um movimento considerado ilegal pelas regras do ONE. Brooks foi desclassificado e Pacio sagrou-se novo campeão.

Assista a sequência abaixo.

Cenas inacreditáveis! Joshua Pacio vence por desqualificação após levar um tiro na cabeça de Jarred Brooks. O Deus Macaco saiu arrasado. Trilogia certamente necessária…#ONE166 pic.twitter.com/FpCB6L9Kpw — UM Campeonato no SCMP (@scmpmartialarts) 1º de março de 2024

Uma luta de unificação do campeonato entre os campeões peso pena Tang Kai e Thanh Le estava indo na mesma direção no co-evento principal depois que ambos os lutadores receberam cartões amarelos por timidez, mas Kai fechou o show com um nocaute violento faltando segundos para o fim do terceiro round. Kai recebeu um bônus de desempenho de US$ 50.000 após a vitória.

No início do card, o lutador japonês Keito Yamakita finalizou Jeremy Miado com um estrangulamento bulldog (assista aqui). Confira os resultados completos do ONE 166 abaixo.

Anatoly Malykhin derrotou. Reinier de Ridder por nocaute técnico (aposentadoria) – Round 3, 1:16

Tang Kai derrotou. Thanh Le por nocaute técnico (socos) – Round 3, 4:48

Josué Pacio derrotou. Jarred Brooks por desqualificação (slam ilegal) – Round 1, 0:56

Amir Aliakbari derrotou. Arjan Bhullar por desqualificação (timidez) – Round 3, 4:15

Mehdi Zatout derrotou. Zuhayr Al-Qahtani por decisão unânime [boxing]

Vladimir Kuzmin derrotou. Zafer Sayik por decisão unânime [muay thai]

Cleber Sousa def. Osamah Almarwai via submission (armbar) — 5:31 [grappling]

Ali Saldoev derrotou. Zakaria El Jamari por nocaute – Round 2, 0:51 [muay thai]

Shinji Suzuki derrotou Han Zi Hao por decisão unânime [muay thai]

Keito Yamakita derrotou Jeremy Miado por finalização (estrangulamento bulldog) – Round 1, 4:04