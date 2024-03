Resultados do Travis Kelce Combine: Quais foram seus números em seu NFL Combine?

euolhando de volta para o Draft da NFLé fascinante ver como alguns jogadores, antes esquecidos, se tornam estrelas na liga. Travis KelceA jornada de é um excelente exemplo. Elaborado na terceira rodada pelo Chefes de Kansas City em 2013, a trajetória de Kelce desde então tem sido notável, solidificando seu lugar entre a elite.

A experiência de Kelce no Combine foi prejudicada por uma hérnia esportiva, impedindo-o de mostrar plenamente suas habilidades. No entanto, em seu dia profissional com os Bearcats, ele registrou respeitáveis ​​​​4,61 segundos na corrida de 40 jardas. Embora não tenha quebrado recordes como Vernon Davis ou Dorin Dickersono desempenho de Kelce foi louvável dadas as circunstâncias.

Comparar os resultados do dia profissional de Kelce com suas estatísticas de Combine pode parecer injusto devido às diferentes condições e subjetividade. No entanto, seu talento brilhou, especialmente em sua temporada sênior, onde apresentou melhorias significativas como recebedor, ao mesmo tempo em que manteve sua habilidade como bloqueador de corrida.

Pontos fortes

Apesar de não ser aclamado como um atleta de destaque, Kelce possui as qualidades essenciais de um tight end de primeira linha. Com uma estrutura ideal, ele combina capacidade atlética com força, o que o torna uma ameaça tanto no bloqueio quanto na recepção. Seu amplo raio de captura e habilidade de fazer recepções difíceis, juntamente com sua evasão após a captura, o diferenciam em uma classe de deep tight end.

Fraquezas

No entanto, Kelce tem suas falhas. Ele enfrentou suspensão por violar as regras do time e tem apenas uma temporada de produção notável. Além disso, ele carece de velocidade e explosividade incríveis, o que pode não torná-lo a opção mais chamativa em campo.

Em resumo, a jornada de Kelce de uma escolha intermediária a um futuro membro do Hall da Fama exemplifica a imprevisibilidade do Draft da NFL. Embora ele possa não ter tido os números Combine mais impressionantes ou o atletismo mais chamativo, o desempenho consistente e o conjunto completo de habilidades de Kelce fazem dele um jogador muito procurado em qualquer classe de draft. Sua história serve como prova de que o sucesso na NFL nem sempre envolve talento bruto, mas também determinação, perseverança e aproveitamento máximo das oportunidades oferecidas.