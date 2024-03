Resultados do UFC Atlantic City: Blanchfield x Fiorot

MMA Fighting tem resultados do UFC Atlantic City para o card da luta Blanchfield x Fiorot, um blog ao vivo para as três principais lutas e muito mais no Boardwalk Hall em Atlantic City, NJ, na noite de sábado.

Na luta principal, as principais candidatas ao peso mosca do UFC, Erin Blanchfield e Manon Fiorot, se enfrentam em um confronto de cinco rounds. Tanto Blanchfield quanto Fiorot carregam sequências de seis vitórias consecutivas no octógono para seu confronto crítico.

Os pesos meio-médios Vicente Luque e Joaquin Buckley se enfrentam na co-luta principal.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC nas apostas esportivas DraftKings

Confira abaixo os resultados do UFC Atlantic City.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 22h ET)

Erin Blanchfield x Manon Fiorot

Vicente Luque vs. Joaquim Buckley

Chris Weidman x Bruno Silva

Nursultan Ruziboev vs. Cedrico Dumas

Bill Algeo x Kyle Nelson

Chidi Njokuani vs. Rhys McKee

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+ às 19h ET)

Nate Landwehr x Jamall Emmers

Virna Jandiroba vs. Loopy Godínez

Julio Arce x Herbert Burns

Dennis Buzukja x Connor Matthews

Ibo Aslam vs. Anton Turkalj

Viktoria Dudakova vs. Melissa Gatto | Luta cancelada

Jacob Malkoun derrotou. Andre Petroski por nocaute técnico (golpes) aos 39 minutos do segundo round | Assista ao final bizarro

Caolan Loughran derrotou. Ángel Pacheco por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-26)