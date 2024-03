Resultados do UFC Atlantic City: Chris Weidman se recupera com polêmica vitória sobre Bruno Silva

Chris Weidman voltou à coluna das vitórias pela primeira vez em quase quatro anos, mas não sem polêmica no UFC Atlantic City.

O ex-campeão dos médios esteve ótimo em dois rounds e pode muito bem estar a caminho de finalizar no terceiro, mas duas cutucadas no olho derrubaram Bruno Silva na lona antes que uma enxurrada de socos encerrasse sua noite. O árbitro Gary Copeland dispensou a luta aos 2:18 do terceiro round e a luta foi inicialmente declarada uma vitória por nocaute técnico para Weidman.

Os replays mostraram claramente as cutucadas nos olhos, o que levou o Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey a marcar a luta em vez de permitir que o nocaute técnico permanecesse. Como Weidman estava vencendo por 20-18 em todos os placares e vencendo a terceira rodada até as faltas acontecerem, ele foi finalmente declarado vencedor por decisão.

Foi um conjunto bizarro de circunstâncias, mas de qualquer forma Weidman deu conta do recado para conseguir sua primeira vitória desde que sofreu uma fratura brutal na perna em 2021.

“Isso foi tão bom”, disse Weidman depois. “Tenho 39 anos, fiz 30 cirurgias, passei por momentos difíceis e estou aqui lutando pra caramba.

“Acabei de vencer um cara que venceu muitos lutadores bons. Ainda estou colocando minhas pernas debaixo de mim. Ainda estou progredindo e evoluindo aos 39 anos.”

Ao contrário de sua primeira luta contra a perna quebrada, Weidman saiu disparando chutes imediatamente e depois mostrou um pouco de força em suas mãos com Silva provocando uma briga enquanto os pesos médios começaram a atacar uns aos outros momentaneamente. A partir daí, Weidman decidiu buscar a queda com Silva defendendo enquanto o ex-campeão mantinha o controle nas costas.

Silva ficou mais agressivo no início do segundo round, mas foi um pouco selvagem com seus socos e Weidman efetivamente evitou os maiores golpes que vinham em sua direção. Enquanto Silva evitava as quedas, Weidman ainda usava seu alcance para frustrar o brasileiro, que lutava para entrar.

Quando os pesos médios trocaram juntos, Silva conseguiu acertar alguns golpes fortes que causaram inchaço e um corte sob o olho esquerdo de Weidman. Weidman, no entanto, não se intimidou, pois continuou atirando de volta e acertou Silva com alguns de seus melhores socos pouco antes de a buzina soar.

A cinco minutos do fim, Weidman manteve o controle e parecia bem em pé, com Silva claramente desesperado para mudar a situação. No momento em que Silva avançava, Weidman ergueu as mãos e foi aí que o brasileiro caiu na tela antes de comer um ground and libra que levou à paralisação inicial.

Não foi até que os replays mostraram as cutucadas nos olhos que levaram Silva a cair na tela, mas Weidman realmente afirmou que esse foi seu erro, mesmo com as faltas.

“Você não pode cair no chão assim se seu olho for picado”, disse Weidman. “Você tem que ficar de pé. Você não pode simplesmente cair. Ele fez isso três vezes e isso o alcançou.”

Pode não ter sido assim que ele queria a vitória, mas Weidman ainda parecia muito melhor na noite de sábado do que no retorno inicial da perna quebrada. A vitória garante que Weidman seguirá em frente com esperança de um desempenho ainda mais forte em sua próxima partida.